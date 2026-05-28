Штормовой ветер обрушится на Крым
Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Крыму 29 мая, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Крыму 29 мая, сообщает республиканский главк МЧС России.Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров", - добавили спасатели.Крымчанам и гостям полуострова рекомендуют не выходить в горы и леса, в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, не находиться и не парковать транспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
На Крым 29 мая обрушится штормовой ветер
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Крыму 29 мая, сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 17-22 м/c", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров", - добавили спасатели.
Крымчанам и гостям полуострова рекомендуют не выходить в горы и леса, в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям, не находиться и не парковать транспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
