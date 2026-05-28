СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2026
СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму
СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму
СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Группа компаний "Симферопольская девелоперская компания" (СДК) заняла первое место в рейтинге портала "ЕРЗ.РФ" по накопленному объему ввода жилья в Крыму по состоянию на 1 мая 2026 года.
Как сообщила пресс-служба девелопера, совокупный объем введенного в эксплуатацию жилья СДК составил 344,617 тысячи квадратных метров, это наивысший показатель среди компаний региона, работающих в сфере жилой недвижимости.
"Группа компаний "СДК" последовательно придерживается высоких стандартов качества и ориентируется на создание современной, комфортной и устойчивой городской среды, способствуя повышению уровня жизни жителей и привлекательности региона для гостей и инвесторов. Достигнутые результаты стали важным этапом дальнейшего развития компании. В планах – реализация новых масштабных проектов на полуострове и укрепление позиций на рынке жилой и курортной недвижимости", – говорится в сообщении компании.
СДК входит в сотню крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства жилья. Портфель застройщика включает первый пусковой комплекс строительства пятой очереди жилого микрорайона "Жигулина Роща" , "Апарт-отель "Атлас"" (Товарный знак Модерн Атлас) , объекты недвижимости "Мойнако Резорт" и "Мойнако Ривьера", "Западный Проспект 82" , клубный дом Ясный .
Застройщик - ООО "Специализированный застройщик столичная коммерческая группа - объект недвижимости "Жигулина Роща". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Застройщик - ООО "Специализированный застройщик Форум Чайка" - объект недвижимости "Апарт-отель "Атлас"". Номер записи в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии: С912025004958, ссылка на запись в реестре. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Симферопольская девелоперская компания" (СДК) – объекты недвижимости "Мойнако Резорт" и "Мойнако Ривьера". Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Западный Проспект 82" - объект недвижимости "Западный Проспект 82". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "СИМДОМСТРОЙ" - объект недвижимости клубный дом Ясный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Данные продавца: ООО "Апарт-отель "Атлас", ИНН 9108130820, ОГРН 1249100018507, Адрес местонахождения: Респ. Крым, г. Судак, ул. Набережная, зд. 75, помещ. 34
