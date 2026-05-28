Российский дрон уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ - видео

Российские военнослужащие с помощью беспилотника "Герань" уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер "Сарган-2". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие с помощью беспилотника "Герань" уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер "Сарган-2". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения катера специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в акватории Черного моря.На кадрах, снятых с камеры, установленной на "Герани", видно, как безэкипажный катер быстро движется по воде, при этом находясь в прицеле российского дрона. Затем показано, как горит уничтоженный "Сарган-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

