Российский дрон уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ - видео
Российский беспилотник "Герань" уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ - видео
12:57 28.05.2026 (обновлено: 12:58 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие с помощью беспилотника "Герань" уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер "Сарган-2". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения катера специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в акватории Черного моря.
На кадрах, снятых с камеры, установленной на "Герани", видно, как безэкипажный катер быстро движется по воде, при этом находясь в прицеле российского дрона. Затем показано, как горит уничтоженный "Сарган-2".
