Россия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности
2026-05-28T11:18
РФ удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. ВВП России по паритету покупательной способности по-прежнему четвертый в мире, несмотря на попытки недоброжелателей с этим бороться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
"Россия со своей стороны продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но поскольку у них у самих там не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, США, Индии", - сказал Путин.
Говоря о взаимоотношениях Москвы и Астаны, российский лидер отметил, что страны сотрудничают в том числе и в военной сфере, что является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе. Президент также отметил взаимодействие на крупных международных площадках, включая ООН, ОДКБ, и ЕврАзЭС.
Токаев в свою очередь подчеркнул, что именно Россия сейчас является лидером по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана – 29 миллиардов долларов. По словам Токаева, экономика Казахстана сейчас активно развивается и большую роль в этом процессе играет экономическое взаимодействие с Россией. Объем торговли между выходит на рекордные показатели - около 30 миллиардов долларов, уточнил он.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
