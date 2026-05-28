"Россия сегодня" объявила конкурс карикатуры "Сатира без купюр"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявляет о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр"... РИА Новости Крым, 28.05.2026
09:06 28.05.2026 (обновлено: 09:08 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявляет о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр". Конкурс призван создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Сатира – мощный инструмент общественного влияния, она действует как "вакцина" против агрессии, помогая сохранять мир через смех и здравый смысл.
"Сатира – удел думающих. Она обнажает абсурд и способна порой заменить многостраничный материал. Сегодня информационная повестка почти ежедневно дает нам повод для политической сатиры. Именно поэтому "Россия сегодня" запускает конкурс карикатур "Сатира без купюр" — площадку для тех, кто умеет и не боится рисовать правду", - сказал Киселев.
К участию приглашаются граждане Российской Федерации старше 18 лет. Работы принимаются на официальном сайте конкурса сатирабезкупюр.рф
—"Геополитический каламбур" – карикатура на международные отношения.
—"Улыбка на миллион" – карикатура на персонажа международных отношений.
—"Машина времени сломалась" – карикатура-прогноз на возможное будущее.
Отдельно по решению жюри среди участников конкурса во всех номинациях может присуждаться Гран-при за лучшую общественно-политическую карикатуру.
Гран-при составит 300 000 рублей. Также денежные призы в размере 50 000, 40 000 и 30 000 рублей предусмотрены за первое, второе и третье места соответственно.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить свои работы с учетом требований, указанных на сайте.
Прием работ осуществляется с 29 мая по 30 сентября 2026 года. Особое внимание организаторы конкурса обращают на то, что не принимаются работы, созданные и/или отредактированные при помощи искусственного интеллекта. К участию допускаются карикатуры, созданные в период с 1 января 2026 года до даты представления карикатуры для участия в конкурсе.
Информация о победителях и призерах, без указания мест, а также о дате церемонии награждения победителей, будет опубликована 15 октября 2026 года на сайте конкурса. Дата церемонии награждения будет объявлена дополнительно.
