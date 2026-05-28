Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении

Россельхознадзор ограничивает с 30 мая ввоз плодоовощной продукции из Армении. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T14:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Россельхознадзор ограничивает с 30 мая ввоз плодоовощной продукции из Армении. Об этом сообщается на сайте ведомства.Как пояснили в ведомстве, данное решение принято из-за участившихся случаев нарушений при поставках армянских овощей, фруктов и зелени, и необходимо для обеспечения фитосанитарного благополучия."Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Кроме того, компетентным ведомством Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям", - уточнили в пресс-службе.В рамках договоренностей, которые были достигнуты ранее, в период с 21 мая по 27 мая текущего года сотрудники Россельхознадзора проинспектировали предприятия Армении, в ходе которой выявили целый перечень нарушений."Также согласно данным информационной системы Россельхознадзора большое количество плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля. Указанное свидетельствует об отсутствии у армянских коллег системы прослеживаемости продукции при ее экспорте в Россию", - подытожили в Россельхознадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

