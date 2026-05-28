Риски распространения ядерного оружия несут угрозу для всех стран - Путин - РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в рамках Международного форума по безопасности.Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил ранее президент РФ после совместных с вооруженными силами Белоруссии тренировки ядерных сил.При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявлял, что риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войнеЗачем Европе нужна война с Россией – мнение

