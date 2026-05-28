ПВО сбила дроны над Крымом и Черным морем
ПВО сбила дроны над Крымом и Черным морем
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 10 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T20:27
2026-05-28T20:34
20:27 28.05.2026 (обновлено: 20:34 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 10 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли новую попытку ударить по Севастополю в ночь на четверг. В городе была объявлена воздушная тревога и работала ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сирены в Севастополе включили около трех часов ночи. Опасность сохранялась полчаса. В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы сбили один БПЛА в районе Северной стороны.
