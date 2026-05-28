https://crimea.ria.ru/20260528/putin-u-rossii-est-konkurentnye-preimuschestva-v-borbe-za-tekhnologii-ii-1156428097.html
Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
У России есть преимущества в борьбе за технологии искусственного интеллекта (ИИ) между государствами и транснациональными корпорациями. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T19:22
2026-05-28T19:22
2026-05-28T19:22
новости
владимир путин (политик)
россия
искусственный интеллект
наука и технологии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156428230_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_0ec8c031df87f901ca01bf07c873f7ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. У России есть преимущества в борьбе за технологии искусственного интеллекта (ИИ) между государствами и транснациональными корпорациями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.В ходе своего выступления российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы. Президент РФ подчеркнул, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, возможности гидрогенерации, а также необходимое финансирование.Кроме того, Россия обладает интеллектуальным потенциалом для развития искусственного интеллекта, добавил президент.Глава государства отметил, что объединение усилий с партнерами в сфере искусственного интеллекта может дать колоссальный результат.По словам главы государства, Россия – одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ.Также президент РФ заявил, что сценарий, когда миллионы людей будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, вполне реален. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум.Выступая на пленарном заседании, Путин предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также принимает участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156428230_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_8ca973a5cf4ab6d0494b6814fa443ded.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), россия, искусственный интеллект, наука и технологии
Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
Россия обладает интеллектуальным потенциалом для развития ИИ – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. У России есть преимущества в борьбе за технологии искусственного интеллекта (ИИ) между государствами и транснациональными корпорациями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.
В ходе своего выступления российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы. Президент РФ подчеркнул, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, возможности гидрогенерации, а также необходимое финансирование.
"Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", – сказал Путин.
Кроме того, Россия обладает интеллектуальным потенциалом для развития искусственного интеллекта, добавил президент.
Глава государства отметил, что объединение усилий с партнерами в сфере искусственного интеллекта может дать колоссальный результат.
"Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий может иметь колоссальный результат", – сказал Путин.
По словам главы государства, Россия – одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ.
Также президент РФ заявил, что сценарий, когда миллионы людей будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, вполне реален. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум.
Выступая на пленарном заседании, Путин предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.
"Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействия по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды", – сказал президент РФ.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также принимает участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.