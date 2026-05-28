https://crimea.ria.ru/20260528/putin-u-rossii-est-konkurentnye-preimuschestva-v-borbe-za-tekhnologii-ii-1156428097.html

Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ

Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ

У России есть преимущества в борьбе за технологии искусственного интеллекта (ИИ) между государствами и транснациональными корпорациями. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T19:22

2026-05-28T19:22

2026-05-28T19:22

новости

владимир путин (политик)

россия

искусственный интеллект

наука и технологии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156428230_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_0ec8c031df87f901ca01bf07c873f7ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. У России есть преимущества в борьбе за технологии искусственного интеллекта (ИИ) между государствами и транснациональными корпорациями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.В ходе своего выступления российский лидер отметил, что для развития искусственного интеллекта необходимы различные ресурсы. Президент РФ подчеркнул, что у страны есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации и крупных блоков, возможности гидрогенерации, а также необходимое финансирование.Кроме того, Россия обладает интеллектуальным потенциалом для развития искусственного интеллекта, добавил президент.Глава государства отметил, что объединение усилий с партнерами в сфере искусственного интеллекта может дать колоссальный результат.По словам главы государства, Россия – одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ.Также президент РФ заявил, что сценарий, когда миллионы людей будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, вполне реален. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум.Выступая на пленарном заседании, Путин предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также принимает участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, искусственный интеллект, наука и технологии