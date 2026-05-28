https://crimea.ria.ru/20260528/putin-rasskazal-o-znachenii-stroitelstva-aes-v-kazakhstane-1156409500.html

Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане

Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане

Ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение экономики страны, предприятий и домохозяйств. Об этом РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T12:46

2026-05-28T12:46

2026-05-28T12:46

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

новости

политика

аэс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156409215_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_e1265c1d9bc5cc805d94d9d8fdd0eab3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение экономики страны, предприятий и домохозяйств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.В четверг по итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, а также ряд других документов, в том числе о возведении АЭС "Балхаш", которая будет построена по самым современным российским технологиям.Он отметил, что речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров.Российский лидер также заявил, что состоявшиеся в Астане переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными.Он указал, что через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии."Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - добавил Путин.По его словам, Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров, повышают пропускную способность пограничных переходов.В прошлом году товарооборот между странами составил почти 29 миллиардов долларов."Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах и по их итогам подписали ряд документов. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и КазахстанаРоссия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин

казахстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, россия, новости, политика, аэс