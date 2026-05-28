Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/putin-rasskazal-o-znachenii-stroitelstva-aes-v-kazakhstane-1156409500.html
Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане
Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане
Ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение экономики страны, предприятий и домохозяйств. Об этом РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T12:46
2026-05-28T12:46
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
новости
политика
аэс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156409215_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_e1265c1d9bc5cc805d94d9d8fdd0eab3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение экономики страны, предприятий и домохозяйств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.В четверг по итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, а также ряд других документов, в том числе о возведении АЭС "Балхаш", которая будет построена по самым современным российским технологиям.Он отметил, что речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров.Российский лидер также заявил, что состоявшиеся в Астане переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными.Он указал, что через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии."Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - добавил Путин.По его словам, Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров, повышают пропускную способность пограничных переходов.В прошлом году товарооборот между странами составил почти 29 миллиардов долларов."Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах и по их итогам подписали ряд документов. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и КазахстанаРоссия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
казахстан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156409215_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_c32ab5dc8fbd8b497e4259e6d61af400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, россия, новости, политика, аэс
Путин рассказал о значении строительства АЭС в Казахстане

АЭС "Балхаш" в Казахстане внесет вклад в энергообеспечение экономики страны - Путин

12:46 28.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение экономики страны, предприятий и домохозяйств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В четверг по итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, а также ряд других документов, в том числе о возведении АЭС "Балхаш", которая будет построена по самым современным российским технологиям.

"Ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией", - сказал Путин.

Он отметил, что речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров.
Российский лидер также заявил, что состоявшиеся в Астане переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными.
Он указал, что через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии.
"Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - добавил Путин.
По его словам, Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров, повышают пропускную способность пограничных переходов.
В прошлом году товарооборот между странами составил почти 29 миллиардов долларов.
"Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах и по их итогам подписали ряд документов. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана
Россия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
 
Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияНовостиПолитикаАЭС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
15:18В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам
15:10В Черном море дроны атаковали три танкера
15:01На летний отдых детей из Белгородской области выделили 1,2 млрд рублей
14:53Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров
14:45"Крыммедстрах" отмечает 12 лет работы в системе ОМС Крыма
14:38Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении
14:31Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
14:25Под Симферополем без света остались пять сел
14:25Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе
14:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:12В Крыму открывают доступ к Бакальской косе
13:59В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи
13:50Штормовой ветер обрушится на Крым
13:45Армия России продвигается по Харьковской области - хроника СВО
13:37В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:28Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 году
13:14СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму
Лента новостейМолния