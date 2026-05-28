Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
Документ отражает дух взаимоотношений РФ и Казахстана и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной основе.
Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, первая основа заявления - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства.
Вторая основа касается общих усилий по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога.
Третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества. Четвертой основой выступает экономическое партнерство двух стран, пятая основа - языковое и культурное многообразие как общее достояние России и Казахстана, традиционные ценности и цивилизационная близость, продолжил он.
Шестая основа – это молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта, а седьмая основа – это совместный взгляд в будущее.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
