ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий" - РИА Новости Крым, 28.05.2026
ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"
ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"
2026-05-28T11:27
промсвязьбанк (псб)
бизнес
крымский бизнес
торгово-промышленная палата (тпп) крыма
ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"

11:27 28.05.2026
 
© Пресс-служба ПСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. ПСБ выступил генеральным партнером крымского этапа конкурса в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий", который ежегодно проводит союз "Торгово-промышленная палата Республики Крым", сообщает пресс-служба банка.
В этом году его победителями стали восемь компаний и бизнесменов, работающих в сфере услуг, строительства, ИТ-технологий, промышленного и сельхозпроизводства.
Проекты конкурсантов оценивал экспертный совет Торгово-промышленной палаты России, в состав которого вошли представители профильных министерств и ведомств страны, бизнес-объединений, научных и общественных организаций. Критериями для победы служили экономическая эффективность предприятия, доля фонда оплаты труда в общем объеме затрат, деловая репутация и достижения компании, социальная ответственность и новации в производстве, а также потенциал для расширения бизнеса.
"Поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых направлений работы ПСБ. Поэтому мы рады оказывать содействие столь значимому региональному конкурсу, который позволяет находить и поощрять перспективных и инициативных предпринимателей Крыма. На конкурс были представлены интересные проекты, которые могут содействовать экономическому и социальному развитию нашего региона", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба банка.
"Золотой Меркурий" проводится в Республике Крым с 2024 года. Региональные этапы традиционно организуются торгово-промышленными палатами субъектов РФ, а победители федерального уровня награждаются в Москвe.
