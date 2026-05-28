ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"

2026-05-28T11:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. ПСБ выступил генеральным партнером крымского этапа конкурса в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий", который ежегодно проводит союз "Торгово-промышленная палата Республики Крым", сообщает пресс-служба банка.В этом году его победителями стали восемь компаний и бизнесменов, работающих в сфере услуг, строительства, ИТ-технологий, промышленного и сельхозпроизводства.Проекты конкурсантов оценивал экспертный совет Торгово-промышленной палаты России, в состав которого вошли представители профильных министерств и ведомств страны, бизнес-объединений, научных и общественных организаций. Критериями для победы служили экономическая эффективность предприятия, доля фонда оплаты труда в общем объеме затрат, деловая репутация и достижения компании, социальная ответственность и новации в производстве, а также потенциал для расширения бизнеса."Золотой Меркурий" проводится в Республике Крым с 2024 года. Региональные этапы традиционно организуются торгово-промышленными палатами субъектов РФ, а победители федерального уровня награждаются в Москвe.

