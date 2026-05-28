Прыгнула в ледяную воду за ребенком – премия Кеосаяна уйдет в Казань - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Прыгнула в ледяную воду за ребенком – премия Кеосаяна уйдет в Казань
Прыгнула в ледяную воду за ребенком – премия Кеосаяна уйдет в Казань

13:06 28.05.2026 (обновлено: 13:08 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Двенадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получит жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в ледяной воде ребенка. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в МАКС.

"Галия поехала с мужем на рыбалку. Увидела, как на берегу кричал ребенок, а его друг уже захлебывался и тонул. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчишку, пока стоявшие на берегу люди снимали происходящее на телефоны", - написала Симоньян.

Премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей Симоньян вручает простым людям, которые спасают людей, рискуя собой.
21 мая сообщалось, что два лейтенанта полиции, спасшие людей при пожаре в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна. Девятая премия ранее досталась мужчине за спасение девочки в Махачкале.
Предыдущие премии получили семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.
Еще одна премия досталась российскому военнослужащему Сергею Ярашеву за подвиг в Донецкой Народной Республике. Он в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
