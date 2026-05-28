Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
2026-05-28T20:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль обеспечение комфортного и быстрого доступа граждан к железнодорожному вокзалу Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что сейчас органы власти Республики Крым, местного самоуправления во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными ведомствами прорабатывают мероприятия по изменению схемы движения автотранспорта в районе железнодорожного вокзала, обустройству дополнительных мест парковки, а также высадки и посадки пассажиров, в том числе маломобильных.Отдельно органы транспортной полиции и госавтоинспекции ориентированы на усиление рейдов по пресечению незаконных автоперевозок и услуг такси.Ранее сообщалось, что в Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутовНад автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышуВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
