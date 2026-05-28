Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
2026-05-28T20:51
Транспортная прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль обеспечение комфортного и быстрого доступа граждан к железнодорожному вокзалу Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По поручению Южного транспортного прокурора под председательством его заместителя Александра Корнюшкина состоялось совещание по вопросам транспортной доступности к железнодорожному вокзалу Симферополь. Прокуратура взяла на особый контроль фактическое решение поставленных задач", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что сейчас органы власти Республики Крым, местного самоуправления во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными ведомствами прорабатывают мероприятия по изменению схемы движения автотранспорта в районе железнодорожного вокзала, обустройству дополнительных мест парковки, а также высадки и посадки пассажиров, в том числе маломобильных.
Отдельно органы транспортной полиции и госавтоинспекции ориентированы на усиление рейдов по пресечению незаконных автоперевозок и услуг такси.
Ранее сообщалось, что в Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.
В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу
В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
 
