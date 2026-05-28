Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона
2026-05-28T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", который забрал у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Так, 21-летний безработный житель Севастополя в интернете наткнулся на объявление о работе курьером. Его задача сводилась к тому, чтобы забрать деньги у 75-летней пенсионерки в Сакском районе и перевести их в криптовалюту. За выполнение этого задания ему полагалось десять тысяч рублей, рассказали в МВД.Позже женщина связалась с дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Семья обратилась в полицию. Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемого и задержали его.Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в пресс-службе.Ранее в Ялте задержали двоих подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. В Крым на "заработки" они приехали из Дагестана.В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как детей вовлекают в мошеннические схемы под видом работы в летний периодПрокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньгиВ Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
В Крыму обманутая пенсионерка отдала мошенникам более миллиона ради дочери
