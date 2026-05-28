https://crimea.ria.ru/20260528/prigrozili-ugolovkoy-v-krymu-pensionerka-otdala-moshennikam-bolee-milliona-1156402692.html

Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона

Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона

В Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", который забрал у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T10:47

2026-05-28T10:47

2026-05-28T10:47

мошенничество

крым

мвд по республике крым

закон и право

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156402841_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c8bd450c4aeb474e0a08400c6412f5de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", который забрал у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Так, 21-летний безработный житель Севастополя в интернете наткнулся на объявление о работе курьером. Его задача сводилась к тому, чтобы забрать деньги у 75-летней пенсионерки в Сакском районе и перевести их в криптовалюту. За выполнение этого задания ему полагалось десять тысяч рублей, рассказали в МВД.Позже женщина связалась с дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Семья обратилась в полицию. Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемого и задержали его.Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в пресс-службе.Ранее в Ялте задержали двоих подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. В Крым на "заработки" они приехали из Дагестана.В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как детей вовлекают в мошеннические схемы под видом работы в летний периодПрокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньгиВ Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, мвд по республике крым, закон и право, новости крыма