Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан.

2026-05-28T14:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Об этом сообщает РИА Новости.В августе прошлого года Гуцул была осуждена на семь лишения свободы по делу о якобы имевших место финансировании партии "Шор", которая в Молдавии признана неконституционной. Суд также приговорил к шести годам тюрьмы бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан. Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в МолдавииГуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управленияАкт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул

