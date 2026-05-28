Рейтинг@Mail.ru
Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/prigovor-glave-gagauzii-gutsul-ostavili-v-sile-1156414304.html
Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе
Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Об... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T14:25
2026-05-28T14:25
евгения гуцул
молдавия
приговор
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148497227_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_cc06a65fc11b3a0949744e81a0b82d7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Об этом сообщает РИА Новости.В августе прошлого года Гуцул была осуждена на семь лишения свободы по делу о якобы имевших место финансировании партии "Шор", которая в Молдавии признана неконституционной. Суд также приговорил к шести годам тюрьмы бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан. Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в МолдавииГуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управленияАкт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148497227_12:0:2263:1688_1920x0_80_0_0_5ea79898d3b8b35f7ed0356eaca59e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгения гуцул, молдавия, приговор, политика, новости
Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе

Апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул

14:25 28.05.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Об этом сообщает РИА Новости.
"Отклонить жалобу адвокатов как необоснованную. Меру наказания сохранить", - заявил председательствующий судья при оглашении решения.
В августе прошлого года Гуцул была осуждена на семь лишения свободы по делу о якобы имевших место финансировании партии "Шор", которая в Молдавии признана неконституционной. Суд также приговорил к шести годам тюрьмы бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан. Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии.
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии
Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул
 
Евгения ГуцулМолдавияПриговорПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
15:18В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам
15:10В Черном море дроны атаковали три танкера
15:01На летний отдых детей из Белгородской области выделили 1,2 млрд рублей
14:53Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров
14:45"Крыммедстрах" отмечает 12 лет работы в системе ОМС Крыма
14:38Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении
14:31Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
14:25Под Симферополем без света остались пять сел
14:25Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе
14:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:12В Крыму открывают доступ к Бакальской косе
13:59В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи
13:50Штормовой ветер обрушится на Крым
13:45Армия России продвигается по Харьковской области - хроника СВО
13:37В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:28Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 году
13:14СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму
Лента новостейМолния