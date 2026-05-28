Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана, планировавшего теракт в Ессентуках, к 20 годам лишения свободы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана, планировавшего теракт в Ессентуках, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщается в канале суда в МАКС.
Установлено, что в январе 2025 г. мужчина, находящийся в Ставропольском крае, записал аудиофайл о добровольном вступлении в ряды запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*, который отправил участнику данной организации.
"Подсудимый обязался по указанию участника террористической организации приискать объекты совершения террористических актов, проведя их разведку и место, которое будет использоваться для незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ и устройств", - говорится в сообщении.
20 января фигурант получил указание провести разведку на территории железнодорожной инфраструктуры города Ессентуки для дальнейшего планирования совершения теракта. На следующий день подсудимый провел фото- и видеосъемку вокзала и остановочной платформы. Полученные сведения и материалы он отправил "куратору".

Позже ему указали, что нужно провести подрыв на остановочной платформе и в вагоне пригородного поезда. Подсудимый получил указание приобрести предметы и вещества для изготовления взрывчатки, что он и сделал. Однако теракт не был совершен, поскольку 29 января 2025 г. его задержали правоохранители.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
* террористическая организация, запрещенная в России
