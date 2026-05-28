Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
Российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
10:55 28.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
"Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть, мы работаем по всем направлениям", - сказал Путин, обращаясь к Токаеву.
Президент РФ отметил, что Москва и Астана работают по всем направлениям. Реализуются семь совместных инвестиционных проектов, и это, по словам российского лидера, только начало.
"Мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - заявил Путин.
Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров отметил, что рассматривает данный визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений между двумя государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность… Между нашими странами не существует никаких спорных вопросов", – подчеркнул он.
Токаев добавил, что между Россией и Казахстаном на сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
