https://crimea.ria.ru/20260528/otnosheniya-rossii-i-kazakhstana-nakhodyatsya-na-podeme--putin-1156403956.html
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
Российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T10:55
2026-05-28T10:55
2026-05-28T10:55
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
политика
экономика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156404093_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_62293a6d0badd6ee7ec33dad7f682c09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.Президент РФ отметил, что Москва и Астана работают по всем направлениям. Реализуются семь совместных инвестиционных проектов, и это, по словам российского лидера, только начало."Мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - заявил Путин.Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров отметил, что рассматривает данный визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений между двумя государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Токаев добавил, что между Россией и Казахстаном на сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260526/putin-otsenil-rol-strategicheskogo-partnerstva-rossii-i-kazakhstana-1156356892.html
россия
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156404093_240:0:2569:1747_1920x0_80_0_0_8f56359432a922ca5688a8484baa627b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, политика, экономика, новости
Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
Отношения России и Казахстана вышли на уровень стратегического партнерства – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
"Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть, мы работаем по всем направлениям", - сказал Путин, обращаясь к Токаеву.
Президент РФ отметил, что Москва и Астана работают по всем направлениям. Реализуются семь совместных инвестиционных проектов, и это, по словам российского лидера, только начало.
"Мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - заявил Путин.
Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров отметил, что рассматривает данный визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений между двумя государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность… Между нашими странами не существует никаких спорных вопросов", – подчеркнул он.
Токаев добавил, что между Россией и Казахстаном на сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.