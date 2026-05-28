Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российско-казахстанские отношения динамично развиваются и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.Президент РФ отметил, что Москва и Астана работают по всем направлениям. Реализуются семь совместных инвестиционных проектов, и это, по словам российского лидера, только начало."Мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - заявил Путин.Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров отметил, что рассматривает данный визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений между двумя государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Токаев добавил, что между Россией и Казахстаном на сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

