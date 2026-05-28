Открыто движение по мосту на въезде в Ялту
2026-05-28T10:09
Минтранс Крыма: движение по мосту на въезде в Ялту открыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Движение по отремонтированном мосту на въезде в Ялту открыто. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"В ночь с 27 на 28 мая осуществлен запуск рабочего движения транспорта в полноценном режиме по двум полосам, - написал он в своем ТГ-канале.- Финишный этап устройства дорожной одежды выполнен в полном объеме. Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по одной полосе мостового сооружения произведена".
При этом полное завершение всех работ намечено на конец года. Глава Минтранса призвал учитывать технологические особенности капитального ремонта в период пиковых нагрузок.
"Завершающие работы на отдельных участках второй полосы, включая устранение мелких дефектов, укрепление обочин и нанесение разметки, запланированы на период после завершения курортного сезона 2026 года", - добавил Козловский.
