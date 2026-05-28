Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Жителям и гостям региона разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Жителям и гостям региона разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Воздушную тревогу в городе отменяют только после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.Тревогу в городе-герое в третий раз за сутки объявили в 16 часов. Первая была объявлена еще ночью - в 2.52, она продлилась до 3.37. ПВО сбила над Севастополем вражеский дрон. Днем сирены в городе включали в 13:37. Опасность сохранялась около 40 минут.В городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:28 28.05.2026 (обновлено: 16:31 28.05.2026)