https://crimea.ria.ru/20260528/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavlen-v-sevastopole-1156421758.html

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Жителям и гостям региона разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T16:28

2026-05-28T16:28

2026-05-28T16:31

воздушная тревога в севастополе

севастополь

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Жителям и гостям региона разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Воздушную тревогу в городе отменяют только после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.Тревогу в городе-герое в третий раз за сутки объявили в 16 часов. Первая была объявлена еще ночью - в 2.52, она продлилась до 3.37. ПВО сбила над Севастополем вражеский дрон. Днем сирены в городе включали в 13:37. Опасность сохранялась около 40 минут.В городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым