Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу
владимир зеленский
дональд трамп
мнения
политика
сша
оружие
пво
александр гусев
владимир зеленский, дональд трамп, мнения, политика, сша, оружие, пво, александр гусев
"Шаг отчаяния" – эксперт назвал две причины отправки Зеленским письма Трампу об оружии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим обречен, и его лидер Владимир Зеленский в условиях отсутствия ПВО, после удара возмездия РФ по Киеву и недвусмысленного предупреждения России теперь хорошо это осознает. Отсюда спешка с письмом в США во все инстанции как шаг отчаяния, но оно окажется в одной из урн в Белом доме. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Известно также, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.
По мнению Гусева, есть две главные причины, по которым Зеленский пошел на то, чтобы спешно направить такое письмо в Штаты. Первая – это удары возмездия Российской Федерации по Украине и связанны с ними страх скорого поражения и паника в отсутствие необходимых объемов военной помощи.
"По сути дела, ни одна ракета, запущенная Россией, не была сбита, потому что средств ПВО у киевского режима не то что не хватает, их просто нет. Несколько установок "Патриот" американского производства стоят без ракет", – сказал Гусев.
При этом на сегодняшний день "режим Зеленского практически не в состоянии бороться с российскими вооружениями в целом, а не только с нашими ребятами" на передовой, заметил Гусев.
"И у Киева нет ни малейших шансов на то, чтобы даже стабилизировать линию соприкосновения", – заметил он.
Усугубляет страх Зеленского, по словам политолога, отсутствие сигналов Киеву из Вашингтона где Трамп занят сейчас вопросами, далекими от Украины, и, наоборот, достаточное количество сигналов из Москвы, где четко дали понять, что будут продолжать такие удары.
"То есть вторая (причина – ред.) – это беспомощность. По сути дела, режим Зеленского издыхает... Нет данных, что он на последней стадии находится – это было бы преувеличением. Но мы понимаем, что это достаточно серьезно и расцениваем письмо Трампу как шаг отчаяния Зеленского. То есть киевский режим обречен, и это основная причина", – добавил Гусев.
Что касается копии письма в Конгресс, объяснить это можно тем, что в Киеве понимают нынешнюю непростую политическую обстановку внутри США, где есть "разночтения среди республиканцев", так что не все голосуют за решения Трампа и поддерживают действующего президента.
"В Конгрессе Соединенных Штатов ситуация не очень простая, в том числе для республиканцев, хотя они ее контролируют.... Поэтому, конечно, Зеленский рассчитывает на серьезную помощь со стороны США, понимая, что она в значительной степени в последнее время ослабла", – отметил Гусев.
Со стороны Зеленского было в определенной степени наглостью дублировать просьбу Трампу и его возможным оппонентам, однако глава киевского режима обнаглел гораздо раньше, чем написал этого письмо, к тому же в Штатах не станет суперновостью то, о чем идет речь в этом истеричном послании, заметил политолог.
"Что касается внешней проблематики, то, конечно, Украина не в первом ряду... Поэтому я полагаю, что все это будет спущено администрацией Белого дома и государственным департаментом на тормозах... А проще говоря, это письмо найдет свое достойное место в урне в Овальном кабинете Белого дома", – заключил эксперт.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Соединенные Штаты прекратили помощь Украине напрямую и будут продавать оружие НАТО, а уже страны альянса, в частности в Европе, направят его Киеву.
