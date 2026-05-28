Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу

2026-05-28T16:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим обречен, и его лидер Владимир Зеленский в условиях отсутствия ПВО, после удара возмездия РФ по Киеву и недвусмысленного предупреждения России теперь хорошо это осознает. Отсюда спешка с письмом в США во все инстанции как шаг отчаяния, но оно окажется в одной из урн в Белом доме. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Известно также, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.По мнению Гусева, есть две главные причины, по которым Зеленский пошел на то, чтобы спешно направить такое письмо в Штаты. Первая – это удары возмездия Российской Федерации по Украине и связанны с ними страх скорого поражения и паника в отсутствие необходимых объемов военной помощи.При этом на сегодняшний день "режим Зеленского практически не в состоянии бороться с российскими вооружениями в целом, а не только с нашими ребятами" на передовой, заметил Гусев."И у Киева нет ни малейших шансов на то, чтобы даже стабилизировать линию соприкосновения", – заметил он.Усугубляет страх Зеленского, по словам политолога, отсутствие сигналов Киеву из Вашингтона где Трамп занят сейчас вопросами, далекими от Украины, и, наоборот, достаточное количество сигналов из Москвы, где четко дали понять, что будут продолжать такие удары."То есть вторая (причина – ред.) – это беспомощность. По сути дела, режим Зеленского издыхает... Нет данных, что он на последней стадии находится – это было бы преувеличением. Но мы понимаем, что это достаточно серьезно и расцениваем письмо Трампу как шаг отчаяния Зеленского. То есть киевский режим обречен, и это основная причина", – добавил Гусев.Что касается копии письма в Конгресс, объяснить это можно тем, что в Киеве понимают нынешнюю непростую политическую обстановку внутри США, где есть "разночтения среди республиканцев", так что не все голосуют за решения Трампа и поддерживают действующего президента.Со стороны Зеленского было в определенной степени наглостью дублировать просьбу Трампу и его возможным оппонентам, однако глава киевского режима обнаглел гораздо раньше, чем написал этого письмо, к тому же в Штатах не станет суперновостью то, о чем идет речь в этом истеричном послании, заметил политолог.Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Соединенные Штаты прекратили помощь Украине напрямую и будут продавать оружие НАТО, а уже страны альянса, в частности в Европе, направят его Киеву.

