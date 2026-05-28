Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45 - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45
Число поврежденных при атаке ВСУ на Севастополь домов выросло до 45. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Число поврежденных при атаке ВСУ на Севастополь домов выросло до 45. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
Украинские войска нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow. Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. Изначально сообщалось, что повреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей. Сейчас их количество выросло.
"На утро 28 мая зафиксированы повреждения квартир в 23 многоквартирных домах, а также повреждения в 22 частных домах. Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты. Телефоны комиссий опубликованы в аккаунте правительства Севастополя. Всем пострадавшим окажем помощь", - сказал Развожаев.
Людей, у которых в результате атаки повреждено имущество, призвали обращаться в муниципальные комиссии. Их работа продолжается.
