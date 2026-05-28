Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45 - РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T10:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Число поврежденных при атаке ВСУ на Севастополь домов выросло до 45. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Украинские войска нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow. Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. Изначально сообщалось, что повреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей. Сейчас их количество выросло. Людей, у которых в результате атаки повреждено имущество, призвали обращаться в муниципальные комиссии. Их работа продолжается.

