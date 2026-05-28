Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов
2026-05-28T23:39
2026-05-28T23:51
василий небензя
совет безопасности оон
оон
украина
в мире
василий небензя, совет безопасности оон, оон, украина, в мире
23:39 28.05.2026 (обновлено: 23:51 28.05.2026)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Жестокость, с которыми киевский режим расправился с детьми в Старобельске, можно сравнить с действиями нацистов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"То, как киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население", - заявил он в ходе заседания Совбеза Всемирной организации.
"О каком человеческом сострадании с их (Запада – ред.) стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новое преступление против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Владимир Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с РФ по мирному урегулированию и делают все для эскалации, заявил Василий Небензя.
"Ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают все для эскалации противостояния", – сказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Василий Небензя, Совет безопасности ООН, ООН, Украина, В мире
 
