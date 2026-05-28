Рейтинг@Mail.ru
Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/ne-tolko-sol-i-lavanda---v-krymu-vybrali-luchshikh-masterov-suvenirov-1156409041.html
Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров
Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров
В Крыму подвели итоги II ежегодного конкурса сувенирной продукции "Крымский сувенир". Всего на конкурс поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных районов... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T14:53
2026-05-28T14:53
крым
новости крыма
минкурортов крыма
сергей ганзий
сувениры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156409892_0:97:1020:671_1920x0_80_0_0_496377a88840c6c643473727b37aabc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги II ежегодного конкурса сувенирной продукции "Крымский сувенир". Всего на конкурс поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных районов республики. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов РК.Награждение победителей конкурса прошло в рамках выставки-ярмарки крымских сувениров, которая открылась в Саках и продлится до 29 мая."На конкурс "Крымский сувенир" поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных регионов Крыма. &lt;...&gt; На суд жюри было представлено разнообразие работ – изделия народных промыслов, брелоки и магниты, дизайнерская одежда и аксессуары, авторские книги с крымскими достопримечательностями, игрушки и декоративная посуда, а также деликатесы и сладости из локальных продуктов", - говорится в сообщении.Жюри предстояло выбрать лучшие сувениры в трех ценовых категориях и семи номинациях: "Сувенир территории", "Событийный сувенир", "Музейный сувенир", "Сувенир-игрушка", "Линейка сувенирной продукции", "Этнографический сувенир", "Гастрономический сувенир".Конкурсной комиссии было непросто, ведь нужно было не только оценить работы, но и направить мастера, поддержать и вдохновить, сказал на награждении министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.Также глава профильного ведомства высказал пожелание, чтобы в Крыму, во всех курортных регионах, открывались сувенирные лавки, в которых были бы представлены исключительно работы крымских мастеров.Также Ганзий анонсировал, что в этом году в Крыму пройдет фестиваль ремесел "Лепота".Ранее в мае сообщалось, что в 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуостроваМастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапиейВ Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156409892_0:2:1020:767_1920x0_80_0_0_ff2befd26f5d1ea880b1539c744fef37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, минкурортов крыма, сергей ганзий, сувениры
Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров

На конкурс "Крымский сувенир" пришло 86 заявок от 47 мастеров из разных уголков республики

14:53 28.05.2026
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКонкурс "Крымский сувенир"
Конкурс Крымский сувенир
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги II ежегодного конкурса сувенирной продукции "Крымский сувенир". Всего на конкурс поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных районов республики. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов РК.
Награждение победителей конкурса прошло в рамках выставки-ярмарки крымских сувениров, которая открылась в Саках и продлится до 29 мая.
"На конкурс "Крымский сувенир" поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных регионов Крыма. <...> На суд жюри было представлено разнообразие работ – изделия народных промыслов, брелоки и магниты, дизайнерская одежда и аксессуары, авторские книги с крымскими достопримечательностями, игрушки и декоративная посуда, а также деликатесы и сладости из локальных продуктов", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКонкурс "Крымский сувенир"
Конкурс Крымский сувенир
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Жюри предстояло выбрать лучшие сувениры в трех ценовых категориях и семи номинациях: "Сувенир территории", "Событийный сувенир", "Музейный сувенир", "Сувенир-игрушка", "Линейка сувенирной продукции", "Этнографический сувенир", "Гастрономический сувенир".
Конкурсной комиссии было непросто, ведь нужно было не только оценить работы, но и направить мастера, поддержать и вдохновить, сказал на награждении министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
"Каждый из мастеров не только вкладывает душу в свой сувенир, но и стремится сохранить и передать культурное и национальное наследие Крыма. Это отличная возможность показать свои работы широкой аудитории и получить признание. Важно, чтобы традиции и мастерство не угасали, а развивались и передавались из поколения в поколение. Через труд и талант наших мастеров говорит сама история Крыма, демонстрируя свой неиссякаемый потенциал", - отметил министр.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКонкурс "Крымский сувенир"
Конкурс Крымский сувенир
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Также глава профильного ведомства высказал пожелание, чтобы в Крыму, во всех курортных регионах, открывались сувенирные лавки, в которых были бы представлены исключительно работы крымских мастеров.
Также Ганзий анонсировал, что в этом году в Крыму пройдет фестиваль ремесел "Лепота".
Ранее в мае сообщалось, что в 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова
Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией
В Крыму задумались над созданием уникальных местных сувениров
 
КрымНовости КрымаМинкурортов КрымаСергей ГанзийСувениры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
15:18В Севастополе на лето добавят автобусов к пляжам
15:10В Черном море дроны атаковали три танкера
15:01На летний отдых детей из Белгородской области выделили 1,2 млрд рублей
14:53Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров
14:45"Крыммедстрах" отмечает 12 лет работы в системе ОМС Крыма
14:38Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении
14:31Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
14:25Под Симферополем без света остались пять сел
14:25Приговор главе Гагаузии Гуцул оставили в силе
14:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:12В Крыму открывают доступ к Бакальской косе
13:59В Балаклаве начали реставрировать две старинные дачи
13:50Штормовой ветер обрушится на Крым
13:45Армия России продвигается по Харьковской области - хроника СВО
13:37В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:28Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 году
13:14СДК заняла первое место по объему построенного жилья в Крыму
Лента новостейМолния