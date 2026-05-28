Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров

В Крыму подвели итоги II ежегодного конкурса сувенирной продукции "Крымский сувенир". Всего на конкурс поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных районов... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T14:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги II ежегодного конкурса сувенирной продукции "Крымский сувенир". Всего на конкурс поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных районов республики. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов РК.Награждение победителей конкурса прошло в рамках выставки-ярмарки крымских сувениров, которая открылась в Саках и продлится до 29 мая."На конкурс "Крымский сувенир" поступило 86 заявок от 47 мастеров из разных регионов Крыма. <...> На суд жюри было представлено разнообразие работ – изделия народных промыслов, брелоки и магниты, дизайнерская одежда и аксессуары, авторские книги с крымскими достопримечательностями, игрушки и декоративная посуда, а также деликатесы и сладости из локальных продуктов", - говорится в сообщении.Жюри предстояло выбрать лучшие сувениры в трех ценовых категориях и семи номинациях: "Сувенир территории", "Событийный сувенир", "Музейный сувенир", "Сувенир-игрушка", "Линейка сувенирной продукции", "Этнографический сувенир", "Гастрономический сувенир".Конкурсной комиссии было непросто, ведь нужно было не только оценить работы, но и направить мастера, поддержать и вдохновить, сказал на награждении министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.Также глава профильного ведомства высказал пожелание, чтобы в Крыму, во всех курортных регионах, открывались сувенирные лавки, в которых были бы представлены исключительно работы крымских мастеров.Также Ганзий анонсировал, что в этом году в Крыму пройдет фестиваль ремесел "Лепота".Ранее в мае сообщалось, что в 2026 году в России впервые вручат национальную премию в области народных художественных промыслов. Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.

