Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГ - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Запад масштабирует и ужесточает гибридную войну против России, распространяя ее на страны СНГ и угрожая тем самым их суверенитету и безопасности. Противостоять этому натиску можно только сообща, поскольку он направлен на все сферы государства и общества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина превратилась в площадку для испытаний Западом новых вооружений и технологий ведения войны и призвал коллег к совместной работе. В частности, в связи с угрозами распространения биологического оружия на пространстве содружества и использования цифровых технологий для искусственной дестабилизации стран с помощью ИИ.
По словам Самойлова, во время доклада Бортников обозначил много направлений, требующих внимания, но порядка десяти были критически важными и касались не только России, а всех стран СНГ – их безопасности.

"А там присутствовали представители восьми государств, и Азербайджан прислал даже не только свою спецслужбу, но и службу внешней разведки... И основной тезис выступления был в том, чтобы обратить внимание руководств спецслужб, что только сообща (можно защититься – ред.) от надвигающихся угроз, потому что фактически гибридная война ведется не только против России, но и против всего сообщества стран СНГ", – сказал спикер.

А это значит, что борьбу с Россией и странами, которые ее окружают, Запад намерен продолжать и усиливать во всех аспектах: в экономике, в военном деле, в политике, отметил Самойлов. "И это и кибервойна, и биовойна", – добавил он.
Так, по разным оценкам, около 40 биолабораторий существовало на Украине и продолжает существовать, и важным является то, на чем акцентировал внимание Бортников, говоря о штаммах вирусов, добавит эксперт.
"Он сказал, что там происходит ориентированная на местное население подготовка штаммов всевозможных вирусов. То есть для людей, проживающих в разных странах, будет создаваться собственное, ориентированное именно на них биооружие", – сказал Самойлов.
При этом Александр Бортников указал на еще один серьезный фактор: применение такого биооружия всегда маскируется под какие-то естественные вспышки инфекций, эта деятельность продолжается, и это является очень серьезной угрозой, добавил собеседник.
Не менее опасной для стран СНГ является и работа цифровых лабораторий, где с помощью искусственного интеллекта разрабатываются сценарии дестабилизации политической обстановки и усиления социального напряжения в странах на основе имеющихся внутренних проблем в тех или иных сферах жизни общества, сказал эксперт.
Самойлов напомнил, что в середине мая на Украину приезжал Александр Карп – генеральный директор американской компании Palantir, одного из главных подрядчиков Пентагона, поставляющего к тому же программное обеспечение для ЦРУ, ФБР и ряда ведущих банков США, и беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"А Palantir разрабатывает системы управления боем, причем во всех аспектах, которые только можно охватить... Так вот, подобные системы, которые касаются вроде бы чисто боевых действий, применяются том числе для организации работы с очень большими массами населения. Они изучают общественные настроения, вычисляют в прямом смысле слова точки напряжения, возможности их развития и так далее. И заказчику, или хозяину, подсказывает варианты решений", – сказал Самойлов.
Киевским режимом на Украине Palantir применяется с самого начала СВО, заметил эксперт. А раньше именно на Украине эта система была опробована для расшатывания обстановки в стране и, наконец, госпереворота.
"И теперь "цветные революции", мятежи, бунты, которые были в 2014 году, в 2021 году на Украине, а до этого еще в 2004, – все это будут достаточно легко моделировать, прописывать в сценариях подобными системами искусственного интеллекта", – сказал Самойлов.
Сейчас Запад, в том числе европейцы, "очень серьезно обхаживают" многие страны СНГ, пытаясь им навязать покупку систем Palantir, и их покупка будет означать, что к хозяевам технологий начнет производиться утечка секретных данных о государстве, обсуждаемых его руководством решениях и населении, добавил он.

"И это опасно для всех стран, которые находятся рядом с Россией. И противостоять этому нужно вместе. Только вместе, только коалиция – Союз независимых государств – могут это побороть", – резюмировал эксперт.

