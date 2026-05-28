Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГ

2026-05-28T06:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Запад масштабирует и ужесточает гибридную войну против России, распространяя ее на страны СНГ и угрожая тем самым их суверенитету и безопасности. Противостоять этому натиску можно только сообща, поскольку он направлен на все сферы государства и общества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина превратилась в площадку для испытаний Западом новых вооружений и технологий ведения войны и призвал коллег к совместной работе. В частности, в связи с угрозами распространения биологического оружия на пространстве содружества и использования цифровых технологий для искусственной дестабилизации стран с помощью ИИ.По словам Самойлова, во время доклада Бортников обозначил много направлений, требующих внимания, но порядка десяти были критически важными и касались не только России, а всех стран СНГ – их безопасности.А это значит, что борьбу с Россией и странами, которые ее окружают, Запад намерен продолжать и усиливать во всех аспектах: в экономике, в военном деле, в политике, отметил Самойлов. "И это и кибервойна, и биовойна", – добавил он.Так, по разным оценкам, около 40 биолабораторий существовало на Украине и продолжает существовать, и важным является то, на чем акцентировал внимание Бортников, говоря о штаммах вирусов, добавит эксперт."Он сказал, что там происходит ориентированная на местное население подготовка штаммов всевозможных вирусов. То есть для людей, проживающих в разных странах, будет создаваться собственное, ориентированное именно на них биооружие", – сказал Самойлов.При этом Александр Бортников указал на еще один серьезный фактор: применение такого биооружия всегда маскируется под какие-то естественные вспышки инфекций, эта деятельность продолжается, и это является очень серьезной угрозой, добавил собеседник.Не менее опасной для стран СНГ является и работа цифровых лабораторий, где с помощью искусственного интеллекта разрабатываются сценарии дестабилизации политической обстановки и усиления социального напряжения в странах на основе имеющихся внутренних проблем в тех или иных сферах жизни общества, сказал эксперт.Самойлов напомнил, что в середине мая на Украину приезжал Александр Карп – генеральный директор американской компании Palantir, одного из главных подрядчиков Пентагона, поставляющего к тому же программное обеспечение для ЦРУ, ФБР и ряда ведущих банков США, и беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Киевским режимом на Украине Palantir применяется с самого начала СВО, заметил эксперт. А раньше именно на Украине эта система была опробована для расшатывания обстановки в стране и, наконец, госпереворота."И теперь "цветные революции", мятежи, бунты, которые были в 2014 году, в 2021 году на Украине, а до этого еще в 2004, – все это будут достаточно легко моделировать, прописывать в сценариях подобными системами искусственного интеллекта", – сказал Самойлов.Сейчас Запад, в том числе европейцы, "очень серьезно обхаживают" многие страны СНГ, пытаясь им навязать покупку систем Palantir, и их покупка будет означать, что к хозяевам технологий начнет производиться утечка секретных данных о государстве, обсуждаемых его руководством решениях и населении, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа США не отказались от разработки биологического оружия – Онищенко "Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО

