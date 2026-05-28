Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников

2026-05-28T08:29

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Пограничной службы ФСБ России с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад в защиту рубежей государства, бесстрашие и решительность в ходе проведения специальной военной операции. Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Он отметил мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года вступили в схватку с нацистами, своей самоотверженностью задержали продвижение врага и уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования.В послевоенный период "зеленые береты" уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграницы, были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане, достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.По словам главы государства, сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности России и ее граждан."Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений", - заверил Путин.Он выразил уверенность, что и впредь российские пограничники будут добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов.28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Это профессиональный праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов. "Зеленые береты" (или "зеленые фуражки"), как называют российских бойцов-пограничников, охраняют границу протяженностью более 60 тысяч километров – самую протяженную в мире.

