Рейтинг@Mail.ru
Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/nadezhnoe-zveno-bezopasnosti-rossii-putin-pozdravil-voinov-pogranichnikov-1156399125.html
Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников
Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Пограничной службы ФСБ России с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад в защиту рубежей... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T08:29
2026-05-28T08:37
россия
владимир путин (политик)
пограничная служба фсб
день пограничника
пограничники
праздники и памятные даты
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156156705_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_ebca36b9af7d6d22e90c6d7854d6a831.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Пограничной службы ФСБ России с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад в защиту рубежей государства, бесстрашие и решительность в ходе проведения специальной военной операции. Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Он отметил мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года вступили в схватку с нацистами, своей самоотверженностью задержали продвижение врага и уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования.В послевоенный период "зеленые береты" уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграницы, были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане, достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.По словам главы государства, сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности России и ее граждан."Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений", - заверил Путин.Он выразил уверенность, что и впредь российские пограничники будут добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов.28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Это профессиональный праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов. "Зеленые береты" (или "зеленые фуражки"), как называют российских бойцов-пограничников, охраняют границу протяженностью более 60 тысяч километров – самую протяженную в мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156156705_7:0:1638:1223_1920x0_80_0_0_965f5e5d5b497646e8be991d8df39bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), пограничная служба фсб, день пограничника, пограничники, праздники и памятные даты, новости
Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников

Путин отметил вклад пограничников в защиту РФ от террористов и нелегальной миграции

08:29 28.05.2026 (обновлено: 08:37 28.05.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Пограничной службы ФСБ России с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад в защиту рубежей государства, бесстрашие и решительность в ходе проведения специальной военной операции. Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
"На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни", - отметил российский лидер.
Он отметил мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года вступили в схватку с нацистами, своей самоотверженностью задержали продвижение врага и уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования.
В послевоенный период "зеленые береты" уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграницы, были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане, достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.
"И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм, в самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно", – обратился президент к воинам-пограничникам.
По словам главы государства, сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности России и ее граждан.
"Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений", - заверил Путин.
Он выразил уверенность, что и впредь российские пограничники будут добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов.
28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Это профессиональный праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов. "Зеленые береты" (или "зеленые фуражки"), как называют российских бойцов-пограничников, охраняют границу протяженностью более 60 тысяч километров – самую протяженную в мире.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВладимир Путин (политик)Пограничная служба ФСБДень пограничникаПограничникиПраздники и памятные датыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Границы Крыма находятся под надежной охраной – Аксенов
08:40Как будут ставить оценки за поведение в школах
08:29Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников
08:04Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
07:46На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России
07:28Выходные в Крыму: крымчане будут отдыхать четыре дня
07:14Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
07:10Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
06:41Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГ
06:28Макс Волошин и Крым - инфографика
06:05Над Севастополем сбили беспилотник
00:01Снова грозы: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
22:57Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день
22:37Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать
22:21СВО действительно может скоро завершиться – что будет дальше
22:07Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ
21:52Прокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги
21:34В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
21:22В Старом Крыму строительство дома культуры идет с отставанием от графика
Лента новостейМолния