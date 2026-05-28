Над Севастополем сбили беспилотник
ВСУ предприняли новую попытку ударить по Севастополю в ночь на четверг. В городе была объявлена воздушная тревога и работала ПВО. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T06:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли новую попытку ударить по Севастополю в ночь на четверг. В городе была объявлена воздушная тревога и работала ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сирены в Севастополе включили около трех часов ночи. Опасность сохранялась полчаса. В ночь на среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. Было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow.Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травмаПовреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей.Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад.Позже Развожаев сообщил об обнаружении в городе контейнера со взрывчаткой, который был сброшен с БПЛА и не сдетонировал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:05 28.05.2026 (обновлено: 06:11 28.05.2026)