Над Севастополем сбили беспилотник

ВСУ предприняли новую попытку ударить по Севастополю в ночь на четверг. В городе была объявлена воздушная тревога и работала ПВО. Об этом сообщил губернатор...

2026-05-28T06:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли новую попытку ударить по Севастополю в ночь на четверг. В городе была объявлена воздушная тревога и работала ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сирены в Севастополе включили около трех часов ночи. Опасность сохранялась полчаса. В ночь на среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. Было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow.Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травмаПовреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей.Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад.Позже Развожаев сообщил об обнаружении в городе контейнера со взрывчаткой, который был сброшен с БПЛА и не сдетонировал.

