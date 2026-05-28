https://crimea.ria.ru/20260528/na-zaschite-rubezhey-istoriya-i-traditsii-dnya-pogranichnika-v-rossii-1137548122.html

На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России

На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России - РИА Новости Крым, 28.05.2026

На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России

Сегодня в России отмечается День пограничника – праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T07:46

2026-05-28T07:46

2026-05-28T07:46

инфографика

день пограничника

россия

праздники и памятные даты

пограничная служба фсб

история

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136719037_0:7:3190:1801_1920x0_80_0_0_979ed8c963856ca90b82a0c9dec3bd1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечается День пограничника – праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов. "Зеленые береты" (или "зеленые фуражки"), как называют российских бойцов-пограничников, охраняют границу протяженностью более 60 тысяч километров – самую протяженную в мире. Об истории возникновения праздника, его формальных и неформальных традициях – в материале РИА Новости Крым.От богатырей на заставах до отдельного рода войскИстория пограничной службы как военизированной структуры, обеспечивающей защиту рубежей русского государства, насчитывает не одно столетие. Принято считать, что она зародилась в XI веке. Тогда на южных и восточных границах Руси появились заставы и города-крепости, а также засечные черты для защиты от непрекращающихся набегов степных кочевников – в основном печенегов и половцев. На заставах несли службу самые опытные и сильные воины, самые знаменитые из них – былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Так, Илья Муромец, согласно преданию, умер от ран, полученных при защите Киева от половцев в начале XIII века, и был похоронен в Киево-Печерской лавре. Богатыря канонизировали, он является покровителем российских пограничников.Первое документальное упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году – в благословении "сторожам и станичникам" митрополита всея Руси Алексия. А официальной датой зарождения пограничной службы можно считать 1571 год, когда по приказу царя Ивана IV Грозного был издан ее первый устав – "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе". В нем кратко изложили тактику и стратегию отражения набегов врагов на границы Московского государства, а также основные принципы сторожевой и станичной службы. Кроме того, документом устанавливалось устройство и расположение сторожевых застав.В имперской России пограничники изначально входили в состав таможни. Уже в середине XVIII века под влиянием роста внешней торговли создаются пограничные таможни. Границу охраняли драгунские полки и вольнонаемные объездчики. При Екатерине II для охраны границ и осуществления пограничного контроля учредили институт "таможенной цепи и стражи".В первой половине XIX века охрану границы и таможню переподчинили департаменту внешней торговли Минфина, и только в 1893 году по указу Александра III образован Отдельный корпус пограничной стражи, которая фактически стала самостоятельным родом войск. Тогда же к участию в охране границы и розыску контрабандистов стали привлекать служебных собак. В 1894 году был издан соответствующий циркуляр. В империи создали целую сеть кинологических учебных заведений и питомников. С началом Первой мировой войны пограничники вошли в состав действующей армии, за исключением двух среднеазиатских бригад, и воевали на различных фронтах.На фронтах ВОВ и в АфганистанеУже после Октябрьской революции, в 1918 году, декретом Совнаркома РСФСР создано Главное управление пограничной охраны при Наркомфине. Затем ведомство передали в Наркомат торговли и промышленности, а с конца 1920 года охрана границы перешла в ведение ВЧК-ОГПУ-НКВД.С 1929 по 1939 год численность Пограничной охраны увеличилась в три раза — с 41 до 134 тысяч человек. Особое внимание советское правительство уделяло защите западных и дальневосточных рубежей от проникновения шпионов и диверсантов. В 1938 году советским пограничникам пришлось сражаться с японцами на озере Хасан, а в 1939 году – на Халхин-Голе. Также советские пограничники участвовали в тяжелых боях на фронтах советско-финской войны.Во время Великой Отечественной пограничники приняли первый удар врага. В первый день войны в бой вступили 485 застав. Они вели неравный бой, но ни одна из них не сдалась и не отошла без приказа. В годы войны из личного состава пограничных войск были сформированы части и соединения для действующей армии. Всего в боях ВОВ приняли участие 113 тысяч бойцов погранвойск, более 60 тысяч из них погибли, 158 стали Героями Советского Союза, свыше 100 тысяч награждены орденами и медалями. Храбрость, мужество, стойкость и боевые качества отмечали не только советские военачальники, в том числе маршал Георгий Жуков, но и офицеры и солдаты вермахта.После войны пограничные войска отошли в ведение вновь созданного Министерства госбезопасности СССР, а в 1953 году – МВД СССР. В 1957 году было сформировано Главное управление пограничных войск КГБ СССР. Через год, в 1958 году, День пограничника в СССР был установлен официально.В 1980-е годы пограничные войска выполняли боевые задачи в Афганистане. В этой стране прошли службу более 62 тысяч пограничников – каждый четвертый из состава погранвойск СССР. "Зеленые береты" провели свыше 1100 боевых операций, более 21 тысячи пограничников награждены орденами и медалями, семеро стали Героями Советского Союза.СВО: на первой линии обороныВ эпоху масштабных преобразований после развала Советского Союза полномочия по охране государственной границы перешли к новообразованному Комитету по охране государственной границы СССР, реорганизованному из Главного управления пограничных войск КГБ, затем – к Погранвойскам в составе Министерства безопасности РФ. Уже в конце 1993 года на базе Пограничных войск была образована Федеральная пограничная служба – Главное командование Пограничных войск. В следующем году ее переименовали в Федеральную пограничную службу. Тогда же, 23 мая 1994 года, президент России подписал указ об установлении 28 мая Дня пограничника Российской Федерации в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.С 2003 года Погранслужба находится в структуре Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ее составе действуют региональные управления, в том числе Погрануправление по Республике Крым, а также департаменты береговой и пограничной охраны, погранконтроля, оперативно-координационное управление."Зеленые фуражки" несут службу непосредственно в приграничной полосе, на пунктах пропуска, в аэропортах и морских портах. Охрану и защиту рубежей России выполняют около 200 тысяч пограничников.Сегодня в их распоряжении имеются современные виды оружия и военной техники, включая сторожевые корабли и патрульные катера различных классов, патрульные и транспортные самолеты и вертолеты, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, некоторые виды БТР и БМП, а также тепловизоры, различные датчики и комплексы наблюдения, позволяющие дистанционно контролировать обстановку в приграничной полосе.С началом специальной военной операции наращивание оперативного, боевого и технического потенциала пограничников, а также усиление инженерно-технического прикрытия рубежей страны стало одной из ключевых задач. Сегодня российские пограничники на границе с Украиной находятся на первой линии обороны. За время проведения СВО им пришлось неоднократно отражать нападения ДРГ противника на приграничные регионы, уничтожать вражеские морские десанты на подходе к побережью Крыма, задерживать диверсантов из украинских нацбатов и предотвращать теракты вражеской агентуры. Также пришлось активизировать работу по пресечению каналов контрабанды оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков.Главный тост и купание в фонтанахКак и у почти любого праздника, у Дня пограничника есть свои традиции и обычаи. В этот день принято вспоминать тех, кто отдал свою жизнь, защищая рубежи Родины. Возложение цветов и венков к мемориалам павших бойцов – обязательная часть этих мероприятий. В честь праздника президент страны и чиновники высокого ранга вручают отличившимся бойцам государственные награды и почетные грамоты, дают внеочередные звания и повышают в должности.Все, кто когда-либо служил в погранвойсках, надевают свою фирменную зеленую фуражку или берет и тельняшку в зелено-белую полоску и собираются в парках и скверах. Сослуживцы устраивают стихийные пикники, вспоминают службу, фотографируются на память, и, как правило, поют песни под гитару. Бессменным хитом посиделок сослуживцев по-прежнему остается песня "Три танкиста" ("На границе тучи ходят хмуро"), ставшая неофициальным гимном не только танкистов, но и пограничников.Первый тост обязательно произносят за тех, кто находится в наряде. Звучит он так: "За тех, кто с 20-ти", поскольку сутки у пограничников начинают не в полночь, а в 20:00, когда наряд заступает на охрану границы.Неизменная традиция Дня пограничника – массовые автопробеги. В этот день по городам страны разъезжают машины, водители которых сигналят, а из окон развеваются стяги различных родов погранвойск. Также в этот день в регионах принято проводить патриотические мероприятия для молодежи.Купание в фонтанах, как и в День ВДВ, также стало традиционным в День пограничника. Впрочем, как утверждают сами ветераны погранвойск, настоящие "зеленые фуражки" такой способ отмечать профессиональный праздник не практикуют – традиции у них другие. Хотя и 28 мая, и 2 августа полиция усиливает наряды, а власти во многих городах на всякий случай отключают фонтаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250403/pogranichniki-kryma-presekli-7-popytok-vvoza-boepripasov-v-region-za-mesyats-1145415197.html

https://crimea.ria.ru/20250514/geroi-proshlogo-i-nastoyaschego-v-yalte-predstavili-proekt-ria-novosti-krym-1146423566.html

https://crimea.ria.ru/20250408/russkiy-gen-pobeditelya-pomogaet-morpekh-810-y-brigady-o-bitve-s-natsizmom-1145513209.html

https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день пограничника, россия, праздники и памятные даты, пограничная служба фсб, история, безопасность