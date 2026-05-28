На летний отдых детей из Белгородской области выделили 1,2 млрд рублей
Правительство выделило свыше 1,2 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T15:01
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Правительство выделило свыше 1,2 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.По его словам, деньги выделены из резервного фонда правительства. Отдохнуть в детских лагерях смогут не менее 16,5 тысяч детей из приграничных населенных пунктов.
Более 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут летом в лагерях за счет бюджета