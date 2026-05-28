Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму

Житель Крыма задержан за призывы к экстремизму в интернете – ФСБ

14:31 28.05.2026 (обновлено: 14:32 28.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. 50-летний житель Ялты задержан за публичные призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что 50-летний мужчина размещал в Telegram-канале, освещающем события в Крыму, комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Как указали в УФСБ, злоумышленник является системным администратором со стажем, потому он предпринимал различные меры конспирации и менял ник-неймы. Однако силовики его вычислили и привлекли к ответственности.
"Проведенная экспертиза подтвердила содержание в текстовых записях лингвистических признаков побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности", - рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ялтинец по решению суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
