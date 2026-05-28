https://crimea.ria.ru/20260528/menyal-nik-neymy-dlya-konspiratsii-krymchanin-zaderzhan-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1156415457.html
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
50-летний житель Ялты задержан за публичные призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T14:31
2026-05-28T14:31
2026-05-28T14:32
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
происшествия
общество
новости крыма
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261494_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19338da8b6572c22622eb779ea3d1902.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. 50-летний житель Ялты задержан за публичные призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Установлено, что 50-летний мужчина размещал в Telegram-канале, освещающем события в Крыму, комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Как указали в УФСБ, злоумышленник является системным администратором со стажем, потому он предпринимал различные меры конспирации и менял ник-неймы. Однако силовики его вычислили и привлекли к ответственности.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ялтинец по решению суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку Севастопольца задержали за призывы к убийству русскихКрымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под Симферополем
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261494_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd848f7bf70d7260dd3966caa48a2398.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, происшествия, общество, новости крыма, уголовный кодекс
Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму
Житель Крыма задержан за призывы к экстремизму в интернете – ФСБ
14:31 28.05.2026 (обновлено: 14:32 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. 50-летний житель Ялты задержан за публичные призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что 50-летний мужчина размещал в Telegram-канале, освещающем события в Крыму, комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Как указали в УФСБ, злоумышленник является системным администратором со стажем, потому он предпринимал различные меры конспирации и менял ник-неймы. Однако силовики его вычислили и привлекли к ответственности.
"Проведенная экспертиза подтвердила содержание в текстовых записях лингвистических признаков побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности", - рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ялтинец по решению суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: