Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму

Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 28.05.2026

50-летний житель Ялты задержан за публичные призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ...

2026-05-28T14:32

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. 50-летний житель Ялты задержан за публичные призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Установлено, что 50-летний мужчина размещал в Telegram-канале, освещающем события в Крыму, комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Как указали в УФСБ, злоумышленник является системным администратором со стажем, потому он предпринимал различные меры конспирации и менял ник-неймы. Однако силовики его вычислили и привлекли к ответственности.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ялтинец по решению суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

