Макс Волошин и Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Макс Волошин и Крым - инфографика
28 мая 1877 года в Киеве родился выдающийся литератор, критик, переводчик и талантливый художник-самоучка Максимилиан Волошин. РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. 28 мая 1877 года в Киеве родился выдающийся литератор, критик, переводчик и талантливый художник-самоучка Максимилиан Волошин.Мальчишкой попав в Крым, он влюбился в этот благословенный край и пронес эту любовь через всю жизнь, запечатлев на бумаге уникальные крымские пейзажи. В 1893 году мать Волошина приобрела небольшой участок на южном берегу Крыма, в деревне Коктебель, и переехала туда. Максимилиана отдали в гимназию в Феодосии, которую он успешно окончил в 1897 году.В 1897 году Волошин поступил на юридический факультет Московского университета. Здесь он "заразился" революционными настроениями студентов. В 1899 году он стал участником первой всероссийской студенческой забастовки, за что был отстранен от занятий и выслан обратно в Феодосию. Учебу он решил в итоге не продолжать, и поехал искать себя в Европу. Он побывал в Австро-Венгрии, Италии, Швейцарии, Греции, Османской империи, Франции.Пятнадцать лет Волошин жил попеременно, то в Европе, то в любимом Крыму. В 1903 году по собственному проекту он стал строить дом в Коктебеле.Максимилиан Александрович легко сошелся с поэтами-символистами, и в 1910 году издал свой первый сборник стихов.В основном его печатали за границей – в польском Львове, в Берлине, Праге, Париже. В 1925 году за его авторством вышел один из первых туристических путеводителей по "всесоюзной здравнице" Крыму.В 1924 году Волошин организовал "Дом творчества" в Коктебеле, куда за честь считали приехать лучшие представители творческой интеллигенции своего времени. Здесь бывали многие поэты, критики, писатели, художники.11 августа 1932 года Максимилиана Волошина не стало. Похоронили его на горе Кучук-Енишар около Коктебеля. Интересно, что, по традиции, на могиле Волошина туристов встречают на цветы, а камни с берега Коктебеля – так он завещал сам. Некоторые даже пишут на камнях свои желания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
