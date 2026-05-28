https://crimea.ria.ru/20260528/maks-voloshin-i-krym---infografika-1156382602.html
Макс Волошин и Крым - инфографика
Макс Волошин и Крым - инфографика - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Макс Волошин и Крым - инфографика
28 мая 1877 года в Киеве родился выдающийся литератор, критик, переводчик и талантливый художник-самоучка Максимилиан Волошин. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T06:28
2026-05-28T06:28
2026-05-28T06:28
история
инфографика
коктебель
максимилиан волошин
литература
культура
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/13/1119377667_0:481:2048:1632_1920x0_80_0_0_715196982a2ae66fef737e2965d0733e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. 28 мая 1877 года в Киеве родился выдающийся литератор, критик, переводчик и талантливый художник-самоучка Максимилиан Волошин.Мальчишкой попав в Крым, он влюбился в этот благословенный край и пронес эту любовь через всю жизнь, запечатлев на бумаге уникальные крымские пейзажи. В 1893 году мать Волошина приобрела небольшой участок на южном берегу Крыма, в деревне Коктебель, и переехала туда. Максимилиана отдали в гимназию в Феодосии, которую он успешно окончил в 1897 году.В 1897 году Волошин поступил на юридический факультет Московского университета. Здесь он "заразился" революционными настроениями студентов. В 1899 году он стал участником первой всероссийской студенческой забастовки, за что был отстранен от занятий и выслан обратно в Феодосию. Учебу он решил в итоге не продолжать, и поехал искать себя в Европу. Он побывал в Австро-Венгрии, Италии, Швейцарии, Греции, Османской империи, Франции.Пятнадцать лет Волошин жил попеременно, то в Европе, то в любимом Крыму. В 1903 году по собственному проекту он стал строить дом в Коктебеле.Максимилиан Александрович легко сошелся с поэтами-символистами, и в 1910 году издал свой первый сборник стихов.В основном его печатали за границей – в польском Львове, в Берлине, Праге, Париже. В 1925 году за его авторством вышел один из первых туристических путеводителей по "всесоюзной здравнице" Крыму.В 1924 году Волошин организовал "Дом творчества" в Коктебеле, куда за честь считали приехать лучшие представители творческой интеллигенции своего времени. Здесь бывали многие поэты, критики, писатели, художники.11 августа 1932 года Максимилиана Волошина не стало. Похоронили его на горе Кучук-Енишар около Коктебеля. Интересно, что, по традиции, на могиле Волошина туристов встречают на цветы, а камни с берега Коктебеля – так он завещал сам. Некоторые даже пишут на камнях свои желания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
коктебель
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/13/1119377667_0:289:2048:1824_1920x0_80_0_0_da937311fba450a6c67d9625110ddb05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, коктебель, максимилиан волошин, литература, культура, крым, инфографика
Макс Волошин и Крым - инфографика
Макс Волошин и Крым - инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. 28 мая 1877 года в Киеве родился выдающийся литератор, критик, переводчик и талантливый художник-самоучка Максимилиан Волошин.
Мальчишкой попав в Крым, он влюбился в этот благословенный край и пронес эту любовь через всю жизнь, запечатлев на бумаге уникальные крымские пейзажи. В 1893 году мать Волошина приобрела небольшой участок на южном берегу Крыма, в деревне Коктебель, и переехала туда. Максимилиана отдали в гимназию в Феодосии, которую он успешно окончил в 1897 году.
В 1897 году Волошин поступил на юридический факультет Московского университета. Здесь он "заразился" революционными настроениями студентов. В 1899 году он стал участником первой всероссийской студенческой забастовки, за что был отстранен от занятий и выслан обратно в Феодосию. Учебу он решил в итоге не продолжать, и поехал искать себя в Европу. Он побывал в Австро-Венгрии, Италии, Швейцарии, Греции, Османской империи, Франции.
Пятнадцать лет Волошин жил попеременно, то в Европе, то в любимом Крыму. В 1903 году по собственному проекту он стал строить дом в Коктебеле.
Максимилиан Александрович легко сошелся с поэтами-символистами, и в 1910 году издал свой первый сборник стихов.
В основном его печатали за границей – в польском Львове, в Берлине, Праге, Париже. В 1925 году за его авторством вышел один из первых туристических путеводителей по "всесоюзной здравнице" Крыму.
В 1924 году Волошин организовал "Дом творчества" в Коктебеле, куда за честь считали приехать лучшие представители творческой интеллигенции своего времени. Здесь бывали многие поэты, критики, писатели, художники.
11 августа 1932 года Максимилиана Волошина не стало. Похоронили его на горе Кучук-Енишар около Коктебеля. Интересно, что, по традиции, на могиле Волошина туристов встречают на цветы, а камни с берега Коктебеля – так он завещал сам. Некоторые даже пишут на камнях свои желания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.