Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш
22:40 28.05.2026 (обновлено: 22:48 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Но направление войны - эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, - рискует выйти из-под контроля", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Гутерреш отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и "больше дипломатии".
"То, что необходимо сейчас, - это создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - констатировал генсек.
22 мая Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом украинских боевиков по общежитию в Старобельске.
В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.
25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.
28 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.