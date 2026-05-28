Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/konflikt-na-ukraine-riskuet-vyyti-iz-pod-kontrolya---guterresh-1156432135.html
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш
Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T22:40
2026-05-28T22:48
антониу гутерриш
оон
совет безопасности оон
украина
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1a/1119191063_0:106:3069:1832_1920x0_80_0_0_b3afd865518764a3f5de90e57a2eb36f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.Гутерреш отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и "больше дипломатии".22 мая Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом украинских боевиков по общежитию в Старобельске.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.28 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1a/1119191063_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_3dfdefeb6ea16f8d9f2b215ae4d39941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерриш, оон, совет безопасности оон, украина, новости, новости сво
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш

Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш

22:40 28.05.2026 (обновлено: 22:48 28.05.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Но направление войны - эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, - рискует выйти из-под контроля", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Гутерреш отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и "больше дипломатии".
"То, что необходимо сейчас, - это создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - констатировал генсек.
22 мая Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом украинских боевиков по общежитию в Старобельске.
В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.
25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.
28 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Антониу ГутерришООНСовет безопасности ООНУкраинаНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:40Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш
22:30Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день
22:08Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов
21:47В Керчи назвали опасные для купания зоны
21:32В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС
21:08В Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
20:51Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
20:43Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан
20:40Путин в Астане посетил выставку проектов стран ЕАЭС по цифровым технологиям
20:35В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей
20:27ПВО сбила дроны над Крымом и Черным морем
20:11В Сочи откроют единственный в России летний сноупарк
20:03В Феодосии перекроют участок Керченского шоссе
19:48Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
19:22Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
19:07В России снизилась детская смертность от рака
18:53Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад
18:28Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации
18:10В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
17:57Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
Лента новостейМолния