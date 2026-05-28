Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T22:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.Гутерреш отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и "больше дипломатии".22 мая Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом украинских боевиков по общежитию в Старобельске.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов.28 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

