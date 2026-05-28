https://crimea.ria.ru/20260528/kiev-ustroil-krovavuyu-provokatsiyu-v-khersone---saldo-1156404484.html
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T11:14
2026-05-28T11:14
2026-05-28T11:17
владимир сальдо
херсон
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:433:2730:1969_1920x0_80_0_0_95d8f27883cd90d9ad84fa82783571ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам главы региона, киевскому режиму нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые студенты. "Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим. Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", - подчеркнул Сальдо. Он напомнил, что подобного рода провокации и информационная война давно отработаны западными кураторами Киева. Однако это не снимает ответственности с исполнителей, и за каждое такое преступление им придется отвечать, заключил Сальдо.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело. А Госдума РФ призвала международные организации осудить теракт Киева.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube."Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРШок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчатьКиев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
херсон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c6d2588398ac86a90c6113b4dc0937d7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсон, атаки всу, обстрелы всу, новости сво
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
В Херсоне ВСУ устроили провокацию для отвлечения внимания от трагедии в Старобельске
11:14 28.05.2026 (обновлено: 11:17 28.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим совершил очередную грязную провокацию. В Херсоне нанесен удар по детской площадке. Погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены. Официально заявляю: это сознательная провокация", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
По словам главы региона, киевскому режиму нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые студенты.
"Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим. Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", - подчеркнул Сальдо.
Он напомнил, что подобного рода провокации и информационная война давно отработаны западными кураторами Киева. Однако это не снимает ответственности с исполнителей, и за каждое такое преступление им придется отвечать, заключил Сальдо.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа
Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело. А Госдума РФ призвала
международные организации осудить теракт Киева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.