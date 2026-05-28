Рейтинг@Mail.ru
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/kiev-ustroil-krovavuyu-provokatsiyu-v-khersone---saldo-1156404484.html
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T11:14
2026-05-28T11:17
владимир сальдо
херсон
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:433:2730:1969_1920x0_80_0_0_95d8f27883cd90d9ad84fa82783571ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам главы региона, киевскому режиму нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые студенты. "Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим. Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", - подчеркнул Сальдо. Он напомнил, что подобного рода провокации и информационная война давно отработаны западными кураторами Киева. Однако это не снимает ответственности с исполнителей, и за каждое такое преступление им придется отвечать, заключил Сальдо.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело. А Госдума РФ призвала международные организации осудить теракт Киева.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube."Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРШок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчатьКиев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c6d2588398ac86a90c6113b4dc0937d7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсон, атаки всу, обстрелы всу, новости сво
Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо

В Херсоне ВСУ устроили провокацию для отвлечения внимания от трагедии в Старобельске

11:14 28.05.2026 (обновлено: 11:17 28.05.2026)
 
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим совершил очередную грязную провокацию. В Херсоне нанесен удар по детской площадке. Погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены. Официально заявляю: это сознательная провокация", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
По словам главы региона, киевскому режиму нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые студенты.
"Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим. Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", - подчеркнул Сальдо.
Он напомнил, что подобного рода провокации и информационная война давно отработаны западными кураторами Киева. Однако это не снимает ответственности с исполнителей, и за каждое такое преступление им придется отвечать, заключил Сальдо.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело. А Госдума РФ призвала международные организации осудить теракт Киева.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать
Киев утратил человечность: в Сербии высказались об ударе по общежитию в ЛНР
 
Владимир СальдоХерсонАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Армия России освободила Нововасилевку в Харьковской области
12:25Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
12:16Рейд в Севастополе открыли
12:08Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана
12:00Выставка-ярмарка "Крымский сувенир" открылась в Саках
11:50В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
11:35В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
11:27ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"
11:22В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
11:18Россия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности
11:14Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
11:03Евросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – Шойгу
10:55Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
10:53В Симферополе произошла разгерметизация газопровода
10:47Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона
10:30Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45
10:27Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу
10:19Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
10:09Открыто движение по мосту на въезде в Ялту
10:00В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками
Лента новостейМолния