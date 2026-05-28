Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо - РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T11:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам главы региона, киевскому режиму нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые студенты. "Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим. Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину", - подчеркнул Сальдо. Он напомнил, что подобного рода провокации и информационная война давно отработаны западными кураторами Киева. Однако это не снимает ответственности с исполнителей, и за каждое такое преступление им придется отвечать, заключил Сальдо.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело. А Госдума РФ призвала международные организации осудить теракт Киева.

