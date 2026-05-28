Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
В Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили о режиме работы медицинских учреждений в выходные дни - с 29 мая по 1 июня.
В Минздраве Крыма рассказали о работе медорганизаций в праздничные дни
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили о режиме работы медицинских учреждений в выходные дни - с 29 мая по 1 июня.
Так, медорганизации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать по графику:
—оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, - с 08:00 до 14:00;
—работа отделений для приема температурящих больных - с 08:00 до 14:00;
—динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
—работа контакт-центров - с 08:00 до 14:00.
Отмечается, что графики работы дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
"Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни", - уточнили в Минздраве.
Скорая помощь будет работать ежедневно и круглосуточно.
В Крыму выходными будут четыре дня. 29 мая объявлен выходным днем по случаю религиозного праздника Курбан-байрам. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы.
