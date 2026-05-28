Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/kak-v-krymu-budut-rabotat-medorganizatsii-v-prazdnichnye-dni-1156421442.html
Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
В Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили о режиме работы медицинских учреждений в выходные дни - с 29 мая по 1 июня. РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T19:48
2026-05-28T19:48
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146090667_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_c8494870505d6797c1f17b1e94488c4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили о режиме работы медицинских учреждений в выходные дни - с 29 мая по 1 июня.Так, медорганизации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать по графику:Отмечается, что графики работы дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.Скорая помощь будет работать ежедневно и круглосуточно.В Крыму выходными будут четыре дня. 29 мая объявлен выходным днем по случаю религиозного праздника Курбан-байрам. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146090667_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_f126007477dc3ac8f71c7a31ca99ff26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, крым, новости крыма
Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни

В Минздраве Крыма рассказали о работе медорганизаций в праздничные дни

19:48 28.05.2026
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаПоликлиника
Поликлиника
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили о режиме работы медицинских учреждений в выходные дни - с 29 мая по 1 июня.
Так, медорганизации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать по графику:
  • оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, - с 08:00 до 14:00;
  • работа отделений для приема температурящих больных - с 08:00 до 14:00;
  • динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения;
  • работа контакт-центров - с 08:00 до 14:00.
Отмечается, что графики работы дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.

"Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни", - уточнили в Минздраве.

Скорая помощь будет работать ежедневно и круглосуточно.
В Крыму выходными будут четыре дня. 29 мая объявлен выходным днем по случаю религиозного праздника Курбан-байрам. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Минздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМедицинаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
20:43Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан
20:40Путин в Астане посетил выставку проектов стран ЕАЭС по цифровым технологиям
20:35В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей
20:27ПВО сбила дроны над Крымом и Черным морем
20:11В Сочи откроют единственный в России летний сноупарк
20:03В Феодосии перекроют участок Керченского шоссе
19:48Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
19:22Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
19:07В России снизилась детская смертность от рака
18:53Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин повторно запросил доклад
18:28Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации
18:10В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
17:57Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
17:22Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
17:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова выросла очередь
16:52В Адыгее ввели режим ЧС
16:47Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу
16:37Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ
16:34Крымский мост открыт
Лента новостейМолния