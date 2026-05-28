Как будут ставить оценки за поведение в школах
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов, в том числе советник директора по воспитанию, учитель-логопед, дефектолог и социальный педагог. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
"Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники", – приводит ее слова РИА Новости.
Она добавила, что поведение детей меняется, педагоги отмечают, что ребята присматриваются к поведению друг друга и стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников.
Апробация системы оценки поведения обучающихся в 2025/26 учебном году проходит в 89 школах семи субъектов РФ.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что в 2026/27 учебном году оценки за поведение будут ставить в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году - уже во всех школах России.
При этом оценивание будет производится по трехуровневой системе – "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.
