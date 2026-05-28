Границы Крыма находятся под надежной охраной – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Границы Крыма находятся под надежной охраной – Аксенов
Пограничное управление ФСБ России по Крыму успешно выполняет поставленные задачи по защите республики – полуостров находится под надежной охраной. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2026
Границы Крыма находятся под надежной охраной – Аксенов

08:54 28.05.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Пограничники в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Пограничное управление ФСБ России по Крыму успешно выполняет поставленные задачи по защите республики – полуостров находится под надежной охраной. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравительном обращении к российским воинам-пограничникам.
Глава республики отметил, что охрана и защита рубежей Отечества – это почетное и благородное, очень трудное и ответственное дело. Служба в пограничных войсках требует безупречной выучки, мужества, огромного напряжения моральных и физических сил.
"Сегодня наши воины продолжают славные боевые традиции предшественников, отважно сражаются с современными нацистами, приближают нашу Победу. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым успешно выполняет поставленные задачи. Наш полуостров исторически является южным форпостом России. Крымчане уверены: граница под надежной охраной", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также поздравил пограничников, отметив, что они первыми сталкиваются с врагом, жертвуют собой, чтобы не допустить провокаций, диверсий и терактов.
"В судьбоносный момент они должны быть готовы отдать за Родину жизнь. На этих постулатах воспитывались советские пограничники, достойные преемники которых сегодня охраняют государственную границу Российской Федерации. Крымчане благодарны всем, кто оберегает наш покой, пресекает любые попытки противника навредить нам", - написал он в своем канале в МАКС.
28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Это профессиональный праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов. "Зеленые береты" (или "зеленые фуражки"), как называют российских бойцов-пограничников, охраняют границу протяженностью более 60 тысяч километров – самую протяженную в мире.
Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников
 
