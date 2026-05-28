Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу

2026-05-28T10:27

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Власти Франции взяли четкий курс на наращивание числа ядерных боеголовок и ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах, что категорически неприемлемо. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.Он отметил, что эти действия Парижа требуют четкой и внятной реакции стран Глобального Юга и Востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания.По словам секретаря Совбеза РФ, на примере ситуации, сложившейся сегодня на Ближнем Востоке, становится очевидным, что большинство стран, которые ранее и не помышляли об обладании ядерным оружием, теперь всерьез задумались о том, что в современных условиях оно может стать единственной "охранной грамотой"."Кроме того, стало очевидным, что наличие американской военной базы на территории страны не является гарантией того, что по ней не прилетит ракета", - указал он.Как отметил Шойгу, сейчас в мире "целенаправленно предпринимаются шаги для подрыва глобальной стратегической стабильности".Международный форум по безопасности проходит в Подмосковье 26-29 мая. В нем участвуют делегации более чем из 120 стран. На полях форума запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совета безопасности и 85 - по линии заинтересованных ведомств. Кроме того, в рамках мероприятия планируется подписать ряд соглашений и меморандумов по линии Совбеза РФ и федеральных органов исполнительной власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски распространения ядерного оружия несут угрозу для всех стран - Путин В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державамиЕвропа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу

