Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу
Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу

10:27 28.05.2026 (обновлено: 10:28 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Власти Франции взяли четкий курс на наращивание числа ядерных боеголовок и ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах, что категорически неприемлемо. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.
"Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок, даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве. Более того, Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо", - сказал Шойгу.
Он отметил, что эти действия Парижа требуют четкой и внятной реакции стран Глобального Юга и Востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания.
По словам секретаря Совбеза РФ, на примере ситуации, сложившейся сегодня на Ближнем Востоке, становится очевидным, что большинство стран, которые ранее и не помышляли об обладании ядерным оружием, теперь всерьез задумались о том, что в современных условиях оно может стать единственной "охранной грамотой".
"Кроме того, стало очевидным, что наличие американской военной базы на территории страны не является гарантией того, что по ней не прилетит ракета", - указал он.
Как отметил Шойгу, сейчас в мире "целенаправленно предпринимаются шаги для подрыва глобальной стратегической стабильности".
Международный форум по безопасности проходит в Подмосковье 26-29 мая. В нем участвуют делегации более чем из 120 стран. На полях форума запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совета безопасности и 85 - по линии заинтересованных ведомств. Кроме того, в рамках мероприятия планируется подписать ряд соглашений и меморандумов по линии Совбеза РФ и федеральных органов исполнительной власти.
