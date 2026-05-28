Евросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – Шойгу

2026-05-28T11:03

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.Он отметил, что сейчас идет массированная информационная обработка европейского населения в духе подготовки к большой войне по лекалам 30-х годов прошлого века.По заявлениям Брюсселя, в ближайшие годы предполагается направить свыше 800 миллиардов евро на укрепление наступательных возможностей ЕС. В лидерах милитаризации - Польша и прибалтийские государства, которые досрочно выполнили установку НАТО на доведение оборонных расходов к 2035 году до уровня 3,5% от ВВП, добавил секретарь Совбеза России.Германия также продолжает увеличивать расходы на военные нужды под предлогом российской угрозы, даже находясь в условиях острого финансово-экономического кризиса.По его словам, тенденция к милитаризации приобрела дополнительный импульс с приходом новой американской администрации. В обновленных документах стратегического планирования США пересмотрены отношения Вашингтона и европейских государств в оборонной сфере. Американцами взят курс на передачу европейским союзникам большей самостоятельности в вопросах защиты своих границ, выдвинуто требование увеличить расходы на оборону, добавил секретарь Совбеза.

