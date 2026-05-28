Евросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – Шойгу

Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности. Об этом заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.Он отметил, что сейчас идет массированная информационная обработка европейского населения в духе подготовки к большой войне по лекалам 30-х годов прошлого века.По заявлениям Брюсселя, в ближайшие годы предполагается направить свыше 800 миллиардов евро на укрепление наступательных возможностей ЕС. В лидерах милитаризации - Польша и прибалтийские государства, которые досрочно выполнили установку НАТО на доведение оборонных расходов к 2035 году до уровня 3,5% от ВВП, добавил секретарь Совбеза России.Германия также продолжает увеличивать расходы на военные нужды под предлогом российской угрозы, даже находясь в условиях острого финансово-экономического кризиса.По его словам, тенденция к милитаризации приобрела дополнительный импульс с приходом новой американской администрации. В обновленных документах стратегического планирования США пересмотрены отношения Вашингтона и европейских государств в оборонной сфере. Американцами взят курс на передачу европейским союзникам большей самостоятельности в вопросах защиты своих границ, выдвинуто требование увеличить расходы на оборону, добавил секретарь Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне "Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
11:03 28.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Европейский союз идет курсом милитаризации и стал полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.
"Западниками осуществляются попытки повлиять на ряд государств мирового большинства в целях привлечения их к поставкам вооружений и военной техники для киевского режима. Это происходит на фоне милитаризации Европейского союза, ставшего полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности", – сказал Шойгу.
Он отметил, что сейчас идет массированная информационная обработка европейского населения в духе подготовки к большой войне по лекалам 30-х годов прошлого века.
По заявлениям Брюсселя, в ближайшие годы предполагается направить свыше 800 миллиардов евро на укрепление наступательных возможностей ЕС. В лидерах милитаризации - Польша и прибалтийские государства, которые досрочно выполнили установку НАТО на доведение оборонных расходов к 2035 году до уровня 3,5% от ВВП, добавил секретарь Совбеза России.
Германия также продолжает увеличивать расходы на военные нужды под предлогом российской угрозы, даже находясь в условиях острого финансово-экономического кризиса.
"По экспертным оценкам, Берлин, и без того являясь лидером по военным расходам среди европейцев, планирует направить на задачи милитаризации около 377 миллиардов евро. Прогнозируется, что целевые показатели будут достигнуты за четыре-пять лет", - сказал Шойгу.
По его словам, тенденция к милитаризации приобрела дополнительный импульс с приходом новой американской администрации. В обновленных документах стратегического планирования США пересмотрены отношения Вашингтона и европейских государств в оборонной сфере. Американцами взят курс на передачу европейским союзникам большей самостоятельности в вопросах защиты своих границ, выдвинуто требование увеличить расходы на оборону, добавил секретарь Совбеза.
