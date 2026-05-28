Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Ялта и Симферополь вошли в десятку популярных направлений для спонтанного отдыха в мае, когда бронирования были совершены за день-два дня до начала проживания... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ялта и Симферополь вошли в десятку популярных направлений для спонтанного отдыха в мае, когда бронирования были совершены за день-два дня до начала проживания. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.В Москве средний ценник за ночь в отеле составляет 3928 рублей, в Санкт-Петербурге – 3838 рублей, а в Сочи – 2396 рублей. Далее следует Краснодар, где номер в отеле обойдется в среднем 3916 рублей, Казань – 5005 рублей, в Ялте за ночевку в среднем просят 4685 рублей, в Геленджике – 3964 рубля, в Анапе – 3288 рублей.Замыкают десятку популярных направлений Волгоград и Симферополь – 4900 рублей и 3410 соответственно.Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.

