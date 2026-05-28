Рейтинг@Mail.ru
Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/dva-krymskikh-goroda-v-mae-voshli-v-top-10-napravleniy-dlya-spontannogo-otdykha-1156319510.html
Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
Ялта и Симферополь вошли в десятку популярных направлений для спонтанного отдыха в мае, когда бронирования были совершены за день-два дня до начала проживания... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T07:10
2026-05-28T07:10
ялта
симферополь
новости крыма
крым
отдых в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111334/12/1113341266_0:510:2732:2047_1920x0_80_0_0_62a0f50b27c6f634204542a084fe48ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ялта и Симферополь вошли в десятку популярных направлений для спонтанного отдыха в мае, когда бронирования были совершены за день-два дня до начала проживания. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.В Москве средний ценник за ночь в отеле составляет 3928 рублей, в Санкт-Петербурге – 3838 рублей, а в Сочи – 2396 рублей. Далее следует Краснодар, где номер в отеле обойдется в среднем 3916 рублей, Казань – 5005 рублей, в Ялте за ночевку в среднем просят 4685 рублей, в Геленджике – 3964 рубля, в Анапе – 3288 рублей.Замыкают десятку популярных направлений Волгоград и Симферополь – 4900 рублей и 3410 соответственно.Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкойРезкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнееОтдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
ялта
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111334/12/1113341266_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9a273b0f738061b8e83ab6623a170324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, симферополь, новости крыма, крым, отдых в крыму
Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха

Симферополь и Ялта вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха в мае

07:10 28.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Ялта и Симферополь вошли в десятку популярных направлений для спонтанного отдыха в мае, когда бронирования были совершены за день-два дня до начала проживания. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва и Подмосковье, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи", – выяснили аналитики сервиса.
В Москве средний ценник за ночь в отеле составляет 3928 рублей, в Санкт-Петербурге – 3838 рублей, а в Сочи – 2396 рублей. Далее следует Краснодар, где номер в отеле обойдется в среднем 3916 рублей, Казань – 5005 рублей, в Ялте за ночевку в среднем просят 4685 рублей, в Геленджике – 3964 рубля, в Анапе – 3288 рублей.
Замыкают десятку популярных направлений Волгоград и Симферополь – 4900 рублей и 3410 соответственно.
Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкой
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
 
ЯлтаСимферопольНовости КрымаКрымОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Границы Крыма находятся под надежной охраной – Аксенов
08:40Как будут ставить оценки за поведение в школах
08:29Надежное звено безопасности России: Путин поздравил воинов-пограничников
08:04Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
07:46На защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России
07:28Выходные в Крыму: крымчане будут отдыхать четыре дня
07:14Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
07:10Два крымских города в мае вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха
06:41Названы главные угрозы гибридной войны Запада против России и стран СНГ
06:28Макс Волошин и Крым - инфографика
06:05Над Севастополем сбили беспилотник
00:01Снова грозы: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
22:57Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день
22:37Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать
22:21СВО действительно может скоро завершиться – что будет дальше
22:07Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ
21:52Прокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги
21:34В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
21:22В Старом Крыму строительство дома культуры идет с отставанием от графика
Лента новостейМолния