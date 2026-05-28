Рейтинг@Mail.ru
Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/devyat-chelovek-postradali-pri-udarakh-vsu-po-kurskoy-oblasti-1156401468.html
Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области
Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области
В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T09:51
2026-05-28T09:51
александр хинштейн
курская область
новости
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Также в результате удара повреждены ЛЭП, из-за чего было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах, два автомобиля, полностью сгорел магазин стройматериалов. Поврежден фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью, добавил Хинштейн.В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения объекта энергетики – было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. В селе Надейка полностью сгорел автомобиль, а в селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших нет.По информации губернатора, всего за прошедшие сутки над областью сбили 97 вражеских БПЛА различного типа. Кроме того, 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем отработала ПВОНад Севастополем сбили беспилотникВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр хинштейн, курская область, новости, атаки всу, новости сво
Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области

В Курской области девять человек пострадали в результате атак ВСУ за сутки - Хинштейн

09:51 28.05.2026
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в слободе Белой Беловского района пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы в Курскую областную больницу", - написал он в своем канале в МАКС.
Также в результате удара повреждены ЛЭП, из-за чего было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах, два автомобиля, полностью сгорел магазин стройматериалов. Поврежден фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью, добавил Хинштейн.
В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения объекта энергетики – было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. В селе Надейка полностью сгорел автомобиль, а в селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших нет.
По информации губернатора, всего за прошедшие сутки над областью сбили 97 вражеских БПЛА различного типа. Кроме того, 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и Азовским морем отработала ПВО
Над Севастополем сбили беспилотник
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
 
Александр ХинштейнКурская областьНовостиАтаки ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Армия России освободила Нововасилевку в Харьковской области
12:25Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
12:16Рейд в Севастополе открыли
12:08Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана
12:00Выставка-ярмарка "Крымский сувенир" открылась в Саках
11:50В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
11:35В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
11:27ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"
11:22В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
11:18Россия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности
11:14Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
11:03Евросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – Шойгу
10:55Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
10:53В Симферополе произошла разгерметизация газопровода
10:47Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона
10:30Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45
10:27Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу
10:19Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
10:09Открыто движение по мосту на въезде в Ялту
10:00В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками
Лента новостейМолния