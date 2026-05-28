Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области

В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T09:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Также в результате удара повреждены ЛЭП, из-за чего было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах, два автомобиля, полностью сгорел магазин стройматериалов. Поврежден фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью, добавил Хинштейн.В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения объекта энергетики – было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. В селе Надейка полностью сгорел автомобиль, а в селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших нет.По информации губернатора, всего за прошедшие сутки над областью сбили 97 вражеских БПЛА различного типа. Кроме того, 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам.

