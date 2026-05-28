Девять человек пострадали при ударах ВСУ по Курской области
2026-05-28T09:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Также в результате удара повреждены ЛЭП, из-за чего было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах, два автомобиля, полностью сгорел магазин стройматериалов. Поврежден фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью, добавил Хинштейн.В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения объекта энергетики – было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. В селе Надейка полностью сгорел автомобиль, а в селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших нет.По информации губернатора, всего за прошедшие сутки над областью сбили 97 вражеских БПЛА различного типа. Кроме того, 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам.
В Курской области девять человек пострадали в результате атак ВСУ за сутки - Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ пострадали девять человек, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атак в слободе Белой Беловского района пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы в Курскую областную больницу", - написал он в своем канале в МАКС.
Также в результате удара повреждены ЛЭП, из-за чего было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах, два автомобиля, полностью сгорел магазин стройматериалов. Поврежден фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью, добавил Хинштейн.
В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения объекта энергетики – было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. В селе Надейка полностью сгорел автомобиль, а в селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших нет.
По информации губернатора, всего за прошедшие сутки над областью сбили 97 вражеских БПЛА различного типа. Кроме того, 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам.
