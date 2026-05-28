Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.Он пояснил, что возникшие проблемы связаны также с тем, что в Крыму потребление топлива в летний период значительно выше, и поэтому нужно восполнять запасы намного чаще на самих АЗС.При этом Крым – полуостров, подчеркнул он, "и какие есть у нас варианты доставки – на сегодня эти варианты работают".Воронкин также отметил, что такие перебои для республики – это "периодическая ситуация".Актуальную информацию о наличии топлива на той или иной заправке в Крыму, по его словам, можно узнать на сайте министерства и на его официальных страницах в соцсетях."И все заправщики знают свои ближайшие станции и могут подсказать, где есть топливо в ближайшем доступности – можно заехать заправиться", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым

