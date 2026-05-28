Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.05.2026
В Минтопэнерго Крыма объяснили перебои с поставками бензина техническими причинами
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым.
Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.
"Единственное – технические мероприятия по доставке, к сожалению, заставляют людей немножко понервничать... Организации не успевают восполнять запас топлива на АЗС... Объем топлива в республике есть, и его развозят. Нужно просто подождать или найти другую заправку, на ней заправиться", – сказал Воронкин.
Он пояснил, что возникшие проблемы связаны также с тем, что в Крыму потребление топлива в летний период значительно выше, и поэтому нужно восполнять запасы намного чаще на самих АЗС.
При этом Крым – полуостров, подчеркнул он, "и какие есть у нас варианты доставки – на сегодня эти варианты работают".
Воронкин также отметил, что такие перебои для республики – это "периодическая ситуация".
Актуальную информацию о наличии топлива на той или иной заправке в Крыму, по его словам, можно узнать на сайте министерства и на его официальных страницах в соцсетях.
"И все заправщики знают свои ближайшие станции и могут подсказать, где есть топливо в ближайшем доступности – можно заехать заправиться", – резюмировал он.
