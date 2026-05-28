Рейтинг@Mail.ru
Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/chto-proiskhodit-s-benzinom-v-krymu---otvet-mintopenergo-1156402477.html
Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T10:19
2026-05-28T10:19
владимир воронкин
топливо
азс
минтопэнерго крыма
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.Он пояснил, что возникшие проблемы связаны также с тем, что в Крыму потребление топлива в летний период значительно выше, и поэтому нужно восполнять запасы намного чаще на самих АЗС.При этом Крым – полуостров, подчеркнул он, "и какие есть у нас варианты доставки – на сегодня эти варианты работают".Воронкин также отметил, что такие перебои для республики – это "периодическая ситуация".Актуальную информацию о наличии топлива на той или иной заправке в Крыму, по его словам, можно узнать на сайте министерства и на его официальных страницах в соцсетях."И все заправщики знают свои ближайшие станции и могут подсказать, где есть топливо в ближайшем доступности – можно заехать заправиться", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0bf8c87abc0ca1baef24c8be121afc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир воронкин, топливо, азс, минтопэнерго крыма, бензин
Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго

В Минтопэнерго Крыма объяснили перебои с поставками бензина техническими причинами

10:19 28.05.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Не все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.
"Единственное – технические мероприятия по доставке, к сожалению, заставляют людей немножко понервничать... Организации не успевают восполнять запас топлива на АЗС... Объем топлива в республике есть, и его развозят. Нужно просто подождать или найти другую заправку, на ней заправиться", – сказал Воронкин.
Он пояснил, что возникшие проблемы связаны также с тем, что в Крыму потребление топлива в летний период значительно выше, и поэтому нужно восполнять запасы намного чаще на самих АЗС.
При этом Крым – полуостров, подчеркнул он, "и какие есть у нас варианты доставки – на сегодня эти варианты работают".
Воронкин также отметил, что такие перебои для республики – это "периодическая ситуация".
Актуальную информацию о наличии топлива на той или иной заправке в Крыму, по его словам, можно узнать на сайте министерства и на его официальных страницах в соцсетях.
"И все заправщики знают свои ближайшие станции и могут подсказать, где есть топливо в ближайшем доступности – можно заехать заправиться", – резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Севастополе снимут ограничения на продажу топлива
Лимиты на продажу бензина ввели в Запорожской области
Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым
 
Владимир ВоронкинТопливоАЗСМинтопэнерго КрымаБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Армия России освободила Нововасилевку в Харьковской области
12:25Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию
12:16Рейд в Севастополе открыли
12:08Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы РФ и Казахстана
12:00Выставка-ярмарка "Крымский сувенир" открылась в Саках
11:50В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
11:35В Крым из Белгорода отправили беспересадочные вагоны
11:27ПСБ поддержал конкурс для предпринимателей Крыма "Золотой Меркурий"
11:22В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
11:18Россия удерживает лидерство в мире по паритету покупательной способности
11:14Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне - Сальдо
11:03Евросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – Шойгу
10:55Отношения России и Казахстана находятся на подъеме – Путин
10:53В Симферополе произошла разгерметизация газопровода
10:47Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона
10:30Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45
10:27Франция взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок – Шойгу
10:19Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
10:09Открыто движение по мосту на въезде в Ялту
10:00В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками
Лента новостейМолния