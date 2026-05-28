Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации
2026-05-28T18:28
Предприниматели Крыма дарят скидки на свои услуги и товары детям участников спецоперации
18:28 28.05.2026 (обновлено: 18:35 28.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым.
Дети погибших участников спецоперации могут получить большие скидки и льготы от крымских предпринимателей сферы услуг и развлечений во всех городах Крыма и от некоторых фирм и организаций, расположенных в других регионах России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА новости Крым
рассказали организаторы, партнеры и основатели проекта "Дети Героев".
"Основная идея проекта в том, что мы закрываем все те пробелы, которые, может быть, остаются, со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. У нас в стране действуют очень много мер поддержки, которые сейчас закреплены для семей погибших участников специальной военной операции, для их детей. Но есть добровольчество со стороны сфера бизнеса", – сказал депутат Государственного совета Республики Крым Никита Сандалов.
Крым – уникальный регион России, где такой проект существует. У него есть несколько направлений, рассказали организаторы. Первая – в торжественной обстановке детей погибших участников СВО награждают медалями. Но не все семьи психологически готовы к этому, для них более подходит второе направление – скидки на услуги и товары.
"У нас будут издаваться дисконтные карточки для всех детей погибших участников СВО. В списке – более 250 партнеров, разных организаций частной формы собственности, которые готовы предоставлять скидки, иногда и до 100%, на свои продукты, на услуги, на продукцию", – рассказал руководитель филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Владимир Трегуб.
И сообщил, что для того, чтобы стать участником данной программы, необходимо только законному представителю ребенка прийти в Фонд "Защитники Отечества" и дать согласие на обработку персональных данных.
Член Общественной палаты Республики Крым, основатель проекта "Дети Героев" Евгений Пичугин в свою очередь особо подчеркнул, что чем больше людей узнают о проекте, тем больше партнеров присоединяется к нему.
Один из спикеров пресс-конференции, предприниматель из Феодосии и основатель ежегодного конкурса общественного признания "Народный бренд" Максим Онищенко добавил, что бизнес очень легко идет навстречу проекту.
"Не думал, что будет так легко подключать предпринимателей к этому проекту. Все с огромным удовольствием присоединяются, отказов я не вспомню. Я увидел в этом проекте огромный потенциал в части социального строительства, объединения людей", – отметил Максим Онищенко.
Третье направление проекта – наставничество. Со своими наставниками дети знакомятся на церемониях вручения медалей.
"На встречах с детьми будут съезды по профориентации, куда будут приглашены представители различных министерств, крупного бизнеса, некоммерческого сектора. Такие люди уже есть, они готовы работать и сопровождать детей", – разъяснил основатель проекта "Дети Героев" Евгений Пичугин.
Также Пичугин отметил, что в настоящее время проект действует для всех детей погибших участников СВО – не только военных и не только крымчан. Главное, чтобы семья в настоящее время проживала на территории республики. Но проект хотят расширить в сторону увеличения возраста его участников.
"Почему бы не продлить этот проект этот для детей, которые еще учатся у на очной форме обучения, как это делается по государственным мерам поддержки. Это действительно будет правильно", – сказал Евгений Пичугин.
Также проект собираются тиражировать и на другие регионы России.
"Чтобы масштабировать проект, нужно, чтобы в каждом регионе были неравнодушные, чтобы он не был формальным", – убежден Никита Сандалов.
