https://crimea.ria.ru/20260528/biznesmeny-iz-kryma-stanut-nastavnikami-detey-uchastnikov-spetsoperatsii-1156421136.html

Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации

Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации

Дети погибших участников спецоперации могут получить большие скидки и льготы от крымских предпринимателей сферы услуг и развлечений во всех городах Крыма и от... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T18:28

2026-05-28T18:28

2026-05-28T18:35

новости крыма

крым

дети героев

общество

фонд "защитники отечества"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135576731_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ee38852be0a57b45067e8e41f3488867.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Дети погибших участников спецоперации могут получить большие скидки и льготы от крымских предпринимателей сферы услуг и развлечений во всех городах Крыма и от некоторых фирм и организаций, расположенных в других регионах России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА новости Крым рассказали организаторы, партнеры и основатели проекта "Дети Героев".Крым – уникальный регион России, где такой проект существует. У него есть несколько направлений, рассказали организаторы. Первая – в торжественной обстановке детей погибших участников СВО награждают медалями. Но не все семьи психологически готовы к этому, для них более подходит второе направление – скидки на услуги и товары.И сообщил, что для того, чтобы стать участником данной программы, необходимо только законному представителю ребенка прийти в Фонд "Защитники Отечества" и дать согласие на обработку персональных данных.Член Общественной палаты Республики Крым, основатель проекта "Дети Героев" Евгений Пичугин в свою очередь особо подчеркнул, что чем больше людей узнают о проекте, тем больше партнеров присоединяется к нему.Один из спикеров пресс-конференции, предприниматель из Феодосии и основатель ежегодного конкурса общественного признания "Народный бренд" Максим Онищенко добавил, что бизнес очень легко идет навстречу проекту.Третье направление проекта – наставничество. Со своими наставниками дети знакомятся на церемониях вручения медалей.Также Пичугин отметил, что в настоящее время проект действует для всех детей погибших участников СВО – не только военных и не только крымчан. Главное, чтобы семья в настоящее время проживала на территории республики. Но проект хотят расширить в сторону увеличения возраста его участников."Почему бы не продлить этот проект этот для детей, которые еще учатся у на очной форме обучения, как это делается по государственным мерам поддержки. Это действительно будет правильно", – сказал Евгений Пичугин.Также проект собираются тиражировать и на другие регионы России."Чтобы масштабировать проект, нужно, чтобы в каждом регионе были неравнодушные, чтобы он не был формальным", – убежден Никита Сандалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах РоссииКак будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьямНа летний отдых детей из Белгородской области выделили 1,2 млрд рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, дети героев, общество, фонд "защитники отечества"