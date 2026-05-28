Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
Министр обороны России поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников

15:40 28.05.2026 (обновлено: 15:44 28.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ходе совещания на командном пункте группировки войск "Запад" Министр обороны России Андрей Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе совещания Белоусов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Главе российского военного ведомства доложили об особенностях применения отечественных ударных и разведывательных БПЛА, а также модернизированных военнослужащими группировки дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения.
"Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности", – говорится в сообщении.
Также Министр обороны РФ поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим боевые награды.
Ранее Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил группировку войск "Восток".
