Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

2026-05-28T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В ходе совещания на командном пункте группировки войск "Запад" Министр обороны России Андрей Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе совещания Белоусов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Главе российского военного ведомства доложили об особенностях применения отечественных ударных и разведывательных БПЛА, а также модернизированных военнослужащими группировки дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения.Также Министр обороны РФ поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим боевые награды.Ранее Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил группировку войск "Восток".

