Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил журналистам, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент... РИА Новости Крым, 28.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 май – РИА Новости Крым. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил журналистам, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Дроны атаковали три танкера в Черном море у северного побережья Турции. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление об основах дружбы. Министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин прокомментировал ситуацию с бензином в Крыму. Доступ к побережью парка "Бакальская коса" в Крыму будет открыт с 29 мая.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗаявление Шойгу про удар по КиевуУдар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Дроны атаковали танкеры в Черном мореВ Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера, сообщает Reuters. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Информации о пострадавших среди экипажей и повреждениях на данный момент нет."Танкер James II, плывущий под флагом Палау и в балласте, находился примерно в 50 милях (80 км) к северу от района Туркели в ⁠Черном море. Танкеры Altura и Velora – под флагом Сьерра-Леоне и в балласте, подверглись нападению в близлежащем районе во время операции с корабля на корабль", – пишет издание.Заявление о семи основах дружбы подписали Путин и ТокаевПрезиденты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.Документ отражает дух взаимоотношений РФ и Казахстана и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной основе.Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, первая основа заявления - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства.Ситуация с бензином в КрымуНе все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.В Крыму откроют доступ к Бакальской косеДоступ к берегу у села Портовое в Раздольненском районе Крыма, а также к побережью ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" будет открыт с 29 мая. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Бакальская коса до этого периода была закрыта в целях безопасности. После открытия доступа посещать береговую линию можно будет только в светлое время суток - с 08:00 до 20:00, добавил Олейник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
"Вы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев. Оно было сделано совершенно серьезно и осознанно, потому что в любом случае это может произойти в любой момент", – цитирует РИА Новости слова Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
