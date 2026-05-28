https://crimea.ria.ru/20260528/ataka-na-tankery-v-chernom-more-i-kommentariy-sovbeza-rf-ob-udare-po-kievu-glavnoe-za-den-1156427129.html

Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день

Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил журналистам, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T22:30

2026-05-28T22:30

2026-05-28T22:30

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_ebecb9d32b800e23c96db15119865d90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 май – РИА Новости Крым. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил журналистам, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Дроны атаковали три танкера в Черном море у северного побережья Турции. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление об основах дружбы. Министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин прокомментировал ситуацию с бензином в Крыму. Доступ к побережью парка "Бакальская коса" в Крыму будет открыт с 29 мая.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗаявление Шойгу про удар по КиевуУдар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.Дроны атаковали танкеры в Черном мореВ Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера, сообщает Reuters. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Информации о пострадавших среди экипажей и повреждениях на данный момент нет."Танкер James II, плывущий под флагом Палау и в балласте, находился примерно в 50 милях (80 км) к северу от района Туркели в ⁠Черном море. Танкеры Altura и Velora – под флагом Сьерра-Леоне и в балласте, подверглись нападению в близлежащем районе во время операции с корабля на корабль", – пишет издание.Заявление о семи основах дружбы подписали Путин и ТокаевПрезиденты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.Документ отражает дух взаимоотношений РФ и Казахстана и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной основе.Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, первая основа заявления - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства.Ситуация с бензином в КрымуНе все АЗС Крыма успевают вовремя восполнять запас топлива по техническим причинам, при этом объем топлива в республике сформирован. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.По словам Воронкина, в Крыму в целом есть достаточный запас топлива, поэтому людям паниковать не стоит.В Крыму откроют доступ к Бакальской косеДоступ к берегу у села Портовое в Раздольненском районе Крыма, а также к побережью ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" будет открыт с 29 мая. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Бакальская коса до этого периода была закрыта в целях безопасности. После открытия доступа посещать береговую линию можно будет только в светлое время суток - с 08:00 до 20:00, добавил Олейник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260528/okazhetsya-v-urne-ekspert-o-sudbe-otchayannogo-pisma-zelenskogo-trampu-1156415636.html

https://crimea.ria.ru/20260528/putin-rasskazal-o-znachenii-stroitelstva-aes-v-kazakhstane-1156409500.html

https://crimea.ria.ru/20260528/rossiyskiy-dron-unichtozhil-v-chernom-more-bezekipazhnyy-kater-vsu---video-1156410534.html

https://crimea.ria.ru/20260528/v-adygee-vveli-rezhim-chs-1156423310.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день