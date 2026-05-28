Армия России продвигается по Харьковской области - хроника СВО

За сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине ВСУ потеряли свыше 1200 боевиков киевского режима. Также сбиты четыре управляемые авиабомбы и

2026-05-28T13:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине ВСУ потеряли свыше 1200 боевиков киевского режима. Также сбиты четыре управляемые авиабомбы и 184 беспилотника. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны (за сутки - ред.) сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Подразделения группировки "Север" разбили силы противника возле Рубежного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя на Харьковщине. Также в Сумской области российские воины нанесли поражение украинским формированиям на подходах к Храповщине, Лужкам, Писаревке, Пустогороду и Вольной Слободе.По информации Минобороны, ВСУ в этом квадрате за сутки потеряли до 185 боевиков, два броневика, 13 различных автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и ударили по боевикам ВСУ в Харьковской области возле Нечволодовки и Моначиновки, а в ДНР в окрестностях Красного Лимана, Яцковки и Рубцов."Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 20 автомобилей", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки стали на более выгодные рубежи и позиции, разгромив силы киевского режима в районах пяти населенных пунктов ДНР: Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки.На этой линии фронта ВСУ недосчитались 90 военнослужащих, четырех броневиков, 13 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ослабив силы противника возле Белицкого, Кучерова Яра, Райского и Водянского на территории ДНР.Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону, разгромив боевиков в районах в Запорожской и Днепропетровской областях в районе сел: Омельник, Чаривное, Покровское и Подгавриловка.Украинские формирования потеряли свыше 370 боевиков, броневик, восемь автомобилей и артиллерийское орудие, уточнили в профильном ведомстве.Подразделения группировки "Днепр" за сутки поразили две механизированные и горно-штурмовую бригаду ВСУ, которые засели возле Преображенки, Орехова и Кирово Запорожской области.Российские бойцы в боях ликвидировали до полусотни боевиков ВСУ, 12 автомобилей и две станции РЭБ.Ранее в четверг сообщалось, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка в Харьковской области. Также российские военнослужащие с помощью беспилотника "Герань" уничтожили в Черном море украинский безэкипажный катер "Сарган-2", говорится в сводке за четверг.Днем ранее сообщалось, что за сутки на фронтах специальной военной операции российские военные ликвидировали 1220 боевиков киевского режима, сотни единиц техники ВСУ, а также освободили два населенных пункта - Гранов в Харьковской области и Воздвижевку - в Запорожской.Контроль над населенным пунктом Гранов расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОАрмия России идет вперед: освобождены села в Харьковской и Запорожской областяхУдары "Орешником" по Киеву могут означать изменение военной тактики России - эксперт

