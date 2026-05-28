Рейтинг@Mail.ru
Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260528/antirossiyskoy-ritoriki-u-ssha-poubavilos---ryabkov-1156424763.html
Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
Антироссийской риторики у США поубавилось, но этого недостаточно для возобновления диалога по ядерному оружию. Об этом рассказал SputnikLive замглавы МИД РФ... РИА Новости Крым, 28.05.2026
2026-05-28T17:22
2026-05-28T17:22
снг
москва
новости
общество
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
внешняя политика
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156424449_0:40:779:478_1920x0_80_0_0_54920c47d82f1e0e6fdb323f5c73cf8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Антироссийской риторики у США поубавилось, но этого недостаточно для возобновления диалога по ядерному оружию. Об этом рассказал SputnikLive замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 30-летию Института стран СНГ. Замглавы МИД добавил, что также важно подключение Франции и Британии. "Без этого мы просто не мыслим обсуждение данных тем", - сказал он. 5 февраля истек срок действия СНВ-III, договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - последнего договора между РФ и США, который ограничивал их ядерные арсеналы.Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260205/mir-na-ukraine-napryamuyu-svyazan-s-prolongirovaniem-dnsv--politolog-1152978807.html
москва
сша
франция
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156424449_45:0:734:517_1920x0_80_0_0_80a3c3c47f98b47d1a13e9d50e3eb750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снг, москва, новости, общество, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, внешняя политика, сша, франция, великобритания
Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков

Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков

17:22 28.05.2026
 
© SputnikЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 30-летию Института стран СНГ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 30-летию Института стран СНГ
© Sputnik
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Антироссийской риторики у США поубавилось, но этого недостаточно для возобновления диалога по ядерному оружию. Об этом рассказал SputnikLive замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 30-летию Института стран СНГ.

"Антироссийской риторики у США поубавилось, но это не тот масштаб изменений, который нужен для возобновления диалога по ядерному оружию", — рассказал Сергей Рябков.

Замглавы МИД добавил, что также важно подключение Франции и Британии.
"Без этого мы просто не мыслим обсуждение данных тем", - сказал он.
5 февраля истек срок действия СНВ-III, договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - последнего договора между РФ и США, который ограничивал их ядерные арсеналы.
Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
5 февраля, 21:32
Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог
 
СНГМоскваНовостиОбществоСергей РябковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВнешняя политикаСШАФранцияВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиков
17:57Планировавшего теракт в Ессентуках иностранца приговорили к 20 годам
17:22Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков
17:10Крымский мост после открытия движения: на выезде с полуострова выросла очередь
16:52В Адыгее ввели режим ЧС
16:47Окажется в урне: эксперт о судьбе отчаянного письма Зеленского Трампу
16:37Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент – Совбез РФ
16:34Крымский мост открыт
16:28Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
16:25В Крыму отбой ракетной опасности
16:25В Севастополе скончался историк партизанского движения Евгений Мельничук
16:16В Большой Ялте громко – что происходит
16:08"Решительно поддерживаем": в Европе пожелали России победы в СВО
16:00В Крыму объявлена ракетная опасность
15:59Воздушная тревога в Севастополе - всем срочно пройти в укрытия
15:58Движение по Крымскому мосту перекрыто
15:51В Судаке больше десятка улиц и переулков остались без света
15:40Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
15:35В Севастополе громко - военные учатся отбивать атаки диверсантов
15:28В Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
Лента новостейМолния