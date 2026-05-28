Антироссийской риторики у США поубавилось - Рябков

Антироссийской риторики у США поубавилось, но этого недостаточно для возобновления диалога по ядерному оружию. Об этом рассказал SputnikLive замглавы МИД РФ... РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Антироссийской риторики у США поубавилось, но этого недостаточно для возобновления диалога по ядерному оружию. Об этом рассказал SputnikLive замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции, посвященной 30-летию Института стран СНГ. Замглавы МИД добавил, что также важно подключение Франции и Британии. "Без этого мы просто не мыслим обсуждение данных тем", - сказал он. 5 февраля истек срок действия СНВ-III, договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - последнего договора между РФ и США, который ограничивал их ядерные арсеналы.Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.

