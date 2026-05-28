Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан - РИА Новости Крым, 28.05.2026
Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан
Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. С 1 мая на имя главы Крыма Сергея Аксенова поступило 4216 обращений от жителей республики. Об этом сообщил Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.
"За период с 1 по 28 мая на мое имя поступило 4216 обращений граждан. Повторных – 185. Основные сферы: ЖКХ и улучшение жилищных условий, вопросы участников СВО и членов их семей, социальная сфера и здравоохранение, транспорт, дорожное хозяйство и т.д.", - рассказал глава республики.
Он отметил, что есть достаточно обращений, решения по которым были неудовлетворенными с точки зрения заявителей. Хотя, если изучить детально, таких может оказаться гораздо больше.
"По повторным обращениям. Если отчитались, что вопрос решен, а звонок заявителю показал, что с ним никто даже не связывался, далее должно следовать увольнение начальника. За прямой обман не может быть никаких оправданий", - заявил Аксенов.
По словам главы Крыма, с точки зрения управленческих подходов мало кто из руководителей в муниципальных образованиях смог грамотно организовать системную работу.
Он подчеркнул, что поддержка со стороны органов власти сегодня для людей важна как никогда. Это прямая обязанность и служебный долг всех, кто работает в органах республиканской и муниципальной власти, в советах депутатов разного уровня.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог.
