https://crimea.ria.ru/20260528/aksenov-otchital-chinovnikov-za-ignorirovanie-obrascheniy-grazhdan-1156429587.html

Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан

Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан - РИА Новости Крым, 28.05.2026

Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан

С 1 мая на имя главы Крыма Сергея Аксенова поступило 4216 обращений от жителей республики. Об этом сообщил Аксенов на совещании о проблемных вопросах... РИА Новости Крым, 28.05.2026

2026-05-28T20:43

2026-05-28T20:43

2026-05-28T20:43

сергей аксенов

крым

новости крыма

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154279404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfa7a8a3f42f35b35654f85613ced864.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. С 1 мая на имя главы Крыма Сергея Аксенова поступило 4216 обращений от жителей республики. Об этом сообщил Аксенов на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.Он отметил, что есть достаточно обращений, решения по которым были неудовлетворенными с точки зрения заявителей. Хотя, если изучить детально, таких может оказаться гораздо больше."По повторным обращениям. Если отчитались, что вопрос решен, а звонок заявителю показал, что с ним никто даже не связывался, далее должно следовать увольнение начальника. За прямой обман не может быть никаких оправданий", - заявил Аксенов.По словам главы Крыма, с точки зрения управленческих подходов мало кто из руководителей в муниципальных образованиях смог грамотно организовать системную работу.Он подчеркнул, что поддержка со стороны органов власти сегодня для людей важна как никогда. Это прямая обязанность и служебный долг всех, кто работает в органах республиканской и муниципальной власти, в советах депутатов разного уровня.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетовАксенов пообещал уволить ответственных за некачественное грейдирование дорогУговоры кончились: Аксенов посоветовал нерадивым руководителям уволиться

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, новости, общество