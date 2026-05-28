Какой сегодня праздник: 28 мая

В России поздравляют пограничников. А еще в этот день родились поэт Максимилиан Волошин, актер Андрей Панин и певица Кайли Миноуг. РИА Новости Крым, 28.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В России поздравляют пограничников. А еще в этот день родились поэт Максимилиан Волошин, актер Андрей Панин и певица Кайли Миноуг.Что празднуют в миреВ России отмечают День пограничника. Именно в этот день в 1918 году в РСФСР утвердили учредили пограничную охрану. Официально его празднуют в 63-й раз.День SEO-специалиста в России – еще один неофициальный, но широко известный профессиональный праздник, который в Сети отмечают с 2006 года. Дата не имеет никакой привязке к знаменательным событиям, а была выбрана путем голосования интернет-пользователями.Все темноволосые женщины страны отмечают неофициальный День брюнеток. Справедливости ради нужно отметить, что сначала в сети стали праздновать День блондинок, но позже в ответ создали и такую дату.Еще сегодня отмечают День рождения майонеза, Международный день близнецов, День туркменского ковра.Знаменательные событияВ 1742 году в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн.167 лет назад Российская империя договорилась с Китаем о том, что Амурская область станет частью страны. Уссурийский край тогда был признан совместной собственностью.В 1958 году постановлением Совета Министров СССР создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).В 1970 в Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.Кто родилсяВ 1738 году родился французский профессор анатомии и политический деятель Жозеф Гильотен. Его фамилией была названа машина для обезглавливания. Примечательно, что он не изобретал гильотину и был противником смертной казни, однако предложил использовать ее как наиболее гуманный метод убийства.В этот день в 1877 году родился поэт и художник Максимилиан Волошин, который в юные годы переехал с матерью в крымский поселок Коктебель, где прожил большую часть жизни.В 1908 году родился Ян Флеминг, британский писатель и журналист. Он прославился своими романами о Джеймсе Бонде.В 1962 году родился актер, заслуженный артист России Андрей Панин. Массовая популярность пришла к актеру после выхода телесериалов "Бригада" и "Каменская". Он умер в 2013 году при странных обстоятельствах. Ему было 50 лет.Свой 58-й день рождения отмечает австралийская поп-певица Кайли Миноуг – кавалер ордена Британской империи, французского ордена Искусств и литературы и Ордена Австралии степени офицера. Заболев раком молочной железы в 36 лет, она долго и тяжело лечилась, а в 2011 году удостоилась почетной докторской степени Университета Раскина в Англии за популяризацию профилактики этого заболевания.В 1973 году родилась актриса Мария Миронова – дочь известного советского актера Андрей Миронова. Снималась в фильмах "Холоп", "Салют-7", сериале "Садовое кольцо". Миронова – президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист", ведущая актриса московского театра "Ленком".

