https://crimea.ria.ru/20260527/zhitel-zaporozhskoy-oblasti-osuzhden-na-13-let-za-perevod-20-tysyach-rubley-dlya-vsu-1156370871.html

Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ

Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ

Житель Запорожской области признан виновным в спонсировании ВСУ. За перевод боевикам 20 тысяч рублей он приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T22:07

2026-05-27T22:07

2026-05-27T22:07

запорожская область

госизмена

приговор

суд

новости

правосудие

уголовный кодекс

прокуратура республики крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области признан виновным в спонсировании ВСУ. За перевод боевикам 20 тысяч рублей он приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что осужденный в период с октября 2023 года по апрель 2025-го перевел порядка 20 тысяч рублей на банковский счет для сбора денег для вооруженных сил Украины. Суд приговорил фигуранта к 13 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее 34-летняя жительница Бердянского района получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и личном составе Вооруженных сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской областиНа Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизменеТеракт на энергообъекте предотвращен в Краснодарском крае

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, госизмена, приговор, суд, новости, правосудие, уголовный кодекс, прокуратура республики крым