Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ
2026-05-27T22:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области признан виновным в спонсировании ВСУ. За перевод боевикам 20 тысяч рублей он приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Уточняется, что осужденный в период с октября 2023 года по апрель 2025-го перевел порядка 20 тысяч рублей на банковский счет для сбора денег для вооруженных сил Украины. Суд приговорил фигуранта к 13 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.Ранее 34-летняя жительница Бердянского района получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и личном составе Вооруженных сил Российской Федерации.
запорожская область, госизмена, приговор, суд, новости, правосудие, уголовный кодекс, прокуратура республики крым
