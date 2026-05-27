Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ
Житель Запорожской области признан виновным в спонсировании ВСУ. За перевод боевикам 20 тысяч рублей он приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого... РИА Новости Крым, 27.05.2026
запорожская область
госизмена
приговор
суд
новости
правосудие
уголовный кодекс
прокуратура республики крым
Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ

22:07 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области признан виновным в спонсировании ВСУ. За перевод боевикам 20 тысяч рублей он приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Уточняется, что осужденный в период с октября 2023 года по апрель 2025-го перевел порядка 20 тысяч рублей на банковский счет для сбора денег для вооруженных сил Украины.

"При этом подсудимый осознавал, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Суд приговорил фигуранта к 13 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
Ранее 34-летняя жительница Бердянского района получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и личном составе Вооруженных сил Российской Федерации.
