Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
РИА Новости Крым
Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма

18:51 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. 361 оборудованный пляж будет открыт для посещения с 1 июня 2026 года в Крыму. Обязательное декларирование уже прошли 350 пляжей на 10 объектах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
"Подготовка к курортному сезону началась заблаговременно. В части безопасности людей на водных объектах за 30 дней до начала эксплуатации, к 1 мая, объекты декларирования начали подавать документы, включающие в себя, прежде всего, документы на матросов-спасателей, что они имеют соответствующую квалификацию. На текущий момент времени декларационная кампания подходит к завершению. Следующий этап – это уже начало функционирования", – отметил он.
Условия безопасности на крымских пляжах закреплены законодательно, подчеркнул спикер.

"В отношении пляжей в части безопасности на водных объектах действуют два нормативных правовых акта. Это 732-й приказ МЧС РФ по подтверждению правил пользования пляжами в Российской Федерации и 480-е постановление Совета министров РК, более расширенное, углубленное с учетом местных особенностей", – сказал Александр Зраенко.

Главный госинспектор управления МЧС России в РК обратил внимание слушателей, что основным требованием по безопасности пляжей является наличие на объектах подготовленных матросов-спасателей, которые раз в два года проходят обязательное повышение квалификации и подтверждают свои навыки.
"На каждые 50 метров пляжа необходимо минимум один матрос-спасатель, но не менее двух на общую протяженность, если она менее 50 метров. То есть если пляж, к примеру, 300 метров – должно быть минимум 6 матросов-спасателей, которые будут обеспечивать безопасность", – пояснил он.
Каждый декларированный, "правильный" пляж, по его информации, имеет специальный информационный стенд, на котором указано, кто является правообладателем пляжа, а также обозначены температура воды и воздуха, нарисован рельеф дна.

"В обязательном порядке стоит большой флагшток, на котором вывешиваются те или иные сигналы. Желтый флаг – купание разрешено, черный, красный – купание ограничено либо запрещено. Также, матросов-спасателей, мужчин и женщин, одетых в желтые майки и красные кепки, выделяет соответствующая надпись на футболках", – добавил он.

Необходимым требованием для декларирования пляжа перед началом эксплуатации в летний сезон, напомнил инспектор, является также акт водолазного обследования, в том числе по очистке прилегающей территории.
"В основном это – коряги, мусор, банки, склянки и так далее. Но тут необходимо отметить, что очисткой дна занимаются не МЧС России – для этого есть специальные организации, имеющие соответствующую лицензию на проведение водолазного исследования", – подытожил Александр Зраенко.
