https://crimea.ria.ru/20260527/zheltye-mayki-i-krasnye-kepki-spasateli-budut-dezhurit-na-plyazhakh-kryma-1156367686.html

Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма

Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма

361 оборудованный пляж будет открыт для посещения с 1 июня 2026 года в Крыму. Обязательное декларирование уже прошли 350 пляжей на 10 объектах. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T18:51

2026-05-27T18:51

2026-05-27T18:51

крым

новости

новости крыма

александр зраенко

пляжи крыма

безопасность

отдых в крыму

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

гу мчс рф по республике крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/66/1118246615_0:1:1620:912_1920x0_80_0_0_72d96ad22c7f3920ecb2419187689594.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. 361 оборудованный пляж будет открыт для посещения с 1 июня 2026 года в Крыму. Обязательное декларирование уже прошли 350 пляжей на 10 объектах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко."Подготовка к курортному сезону началась заблаговременно. В части безопасности людей на водных объектах за 30 дней до начала эксплуатации, к 1 мая, объекты декларирования начали подавать документы, включающие в себя, прежде всего, документы на матросов-спасателей, что они имеют соответствующую квалификацию. На текущий момент времени декларационная кампания подходит к завершению. Следующий этап – это уже начало функционирования", – отметил он.Условия безопасности на крымских пляжах закреплены законодательно, подчеркнул спикер.Главный госинспектор управления МЧС России в РК обратил внимание слушателей, что основным требованием по безопасности пляжей является наличие на объектах подготовленных матросов-спасателей, которые раз в два года проходят обязательное повышение квалификации и подтверждают свои навыки."На каждые 50 метров пляжа необходимо минимум один матрос-спасатель, но не менее двух на общую протяженность, если она менее 50 метров. То есть если пляж, к примеру, 300 метров – должно быть минимум 6 матросов-спасателей, которые будут обеспечивать безопасность", – пояснил он.Каждый декларированный, "правильный" пляж, по его информации, имеет специальный информационный стенд, на котором указано, кто является правообладателем пляжа, а также обозначены температура воды и воздуха, нарисован рельеф дна.Необходимым требованием для декларирования пляжа перед началом эксплуатации в летний сезон, напомнил инспектор, является также акт водолазного обследования, в том числе по очистке прилегающей территории."В основном это – коряги, мусор, банки, склянки и так далее. Но тут необходимо отметить, что очисткой дна занимаются не МЧС России – для этого есть специальные организации, имеющие соответствующую лицензию на проведение водолазного исследования", – подытожил Александр Зраенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещенияСпасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезономВ Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, александр зраенко, пляжи крыма, безопасность, отдых в крыму, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), гу мчс рф по республике крым